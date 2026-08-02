Vin Diesel płakał, czytając scenariusz "Szybkich i wściekłych 11"

Vin Diesel znów w mediach społecznościowych przekonuje, że "Fast Forever", finał serii "Szybcy i wściekli", z całą pewnością powstanie. Pretekstem dla posta był zbliżający się powrót do kin pierwszych "Szybkich i wściekłych" z okazji 25-lecia premiery. Jednak Diesel przypomina o nowym filmie w momencie, kiedy w mediach amerykańskich pojawiły się artykuły opisujące zakulisowe dramaty i sugerujące, że "Fast Forever" na razie nie powstaje.
Vin Diesel zachwycony scenariuszem
Teraz Vin Diesel
przekonuje, że "Fast Forever
", jedenasta część cyklu, ma już gotowy scenariusz
. Jego autorem jest Michael Lesslie
, który ostatnio pracował przy fabułach takich filmów jak: "Iluzja 3
" i "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży
".
Właśnie skończyłem czytać scenariusz "Fast Forever" Michaela Lessliego. To najlepszy scenariusz, jaki przeczytałem od wielu dekad. Wciąż nie mogę powstrzymać łez
- ogłosił Vin Diesel
.
Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jedynie tyle, że film ma być dużo skromniejszy od "Szybkich i wściekłych 10
". Sam Diese
l przekonywał w ubiegłym roku, że obraz powróci do korzeni serii, czyli do pierwszego filmu, który miał swoją premierę w 2001 roku.
Za reżyserię odpowiada Louis Leterrier
, który nakręcił też "Szybkich i wściekłych 10
".
"Fast Forever
" ma wyznaczoną datę premiery - 17 marca 2028 roku
. Prace nad filmem jeszcze się nie rozpoczęły i na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. W amerykańskich mediach wciąż pojawiają się doniesienia o problemach z domknięciem budżetu po tym, jak poprzednia część nie osiągnęła spodziewanego wyniku w box offisie.
Zwiastun pierwszych "Szybkich i wściekłych"