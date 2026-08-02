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Vin Diesel płakał, czytając scenariusz "Szybkich i wściekłych 11"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Szybcy+i+w%C5%9Bciekli+11%22.+Vin+Diesel+przekonuje%2C+%C5%BCe+scenariusz+filmu+jest+gotowy-167867
Vin Diesel płakał, czytając scenariusz &quot;Szybkich i wściekłych 11&quot;
Vin Diesel znów w mediach społecznościowych przekonuje, że "Fast Forever", finał serii "Szybcy i wściekli", z całą pewnością powstanie. Pretekstem dla posta był zbliżający się powrót do kin pierwszych "Szybkich i wściekłych" z okazji 25-lecia premiery. Jednak Diesel przypomina o nowym filmie w momencie, kiedy w mediach amerykańskich pojawiły się artykuły opisujące zakulisowe dramaty i sugerujące, że "Fast Forever" na razie nie powstaje.

Vin Diesel zachwycony scenariuszem



Teraz Vin Diesel przekonuje, że "Fast Forever", jedenasta część cyklu, ma już gotowy scenariusz. Jego autorem jest Michael Lesslie, który ostatnio pracował przy fabułach takich filmów jak: "Iluzja 3" i "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży".

Właśnie skończyłem czytać scenariusz "Fast Forever" Michaela Lessliego. To najlepszy scenariusz, jaki przeczytałem od wielu dekad. Wciąż nie mogę powstrzymać łez - ogłosił Vin Diesel.


Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jedynie tyle, że film ma być dużo skromniejszy od "Szybkich i wściekłych 10". Sam Diesel przekonywał w ubiegłym roku, że obraz powróci do korzeni serii, czyli do pierwszego filmu, który miał swoją premierę w 2001 roku.

Za reżyserię odpowiada Louis Leterrier, który nakręcił też "Szybkich i wściekłych 10".

"Fast Forever" ma wyznaczoną datę premiery - 17 marca 2028 roku. Prace nad filmem jeszcze się nie rozpoczęły i na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. W amerykańskich mediach wciąż pojawiają się doniesienia o problemach z domknięciem budżetu po tym, jak poprzednia część nie osiągnęła spodziewanego wyniku w box offisie.

Zwiastun pierwszych "Szybkich i wściekłych"


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Fast Forever  (2028)

 Fast Forever

Szybcy i wściekli  (2001)

 Szybcy i wściekli

Szybcy i wściekli: Tokio Drift  (2006)

 Szybcy i wściekli: Tokio Drift

Szybcy i wściekli 5  (2011)

 Szybcy i wściekli 5

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