Newsy Filmy "Szybki jak błyskawica 2": Anne Hathaway dołącza do Toma Cruise'a. Jest też data premiery
Filmy

"Szybki jak błyskawica 2": Anne Hathaway dołącza do Toma Cruise'a. Jest też data premiery

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Szybki+jak+b%C5%82yskawica+2%22%3A+Anne+Hathaway+do%C5%82%C4%85cza+do+Toma+Cruise%27a.+Jest+te%C5%BC+data+premiery-168299
&quot;Szybki jak błyskawica 2&quot;: Anne Hathaway dołącza do Toma Cruise'a. Jest też data premiery
Wiemy już, kto będzie partnerował Tomowi Cruise'owi w kontynuacji "Szybkiego jak błyskawicy". To bodaj najbardziej zapracowana w tym roku hollywoodzka gwiazda Anne Hathaway. Wytwórnia Paramount ogłosiła właśnie datę premiery filmu - 2 czerwca 2028 roku. 

"Szybki jak błyskawica 2": szczegóły filmu



Fabuła sequela pozostaje na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że Hathaway wcieli się we właścicielkę zespołu wyścigowego i inżynierkę. Cruise powróci jako Cole Trickle - tytułowy mistrz kierownicy startujący w wyścigach NASCAR.  

Za kamerą kontynuacji stanie Jonathan Levine mający na koncie m.in. "Niedobranych" oraz "Pół na pół". Film powstanie z myślą o kinach IMAX, a także Dolby Cinema i 4DX. 


W oryginale z 1990 roku główny bohater był wschodzącą gwiazdą NASCAR. Talent, ambicje i brawura czyniły z niego urodzonego zwycięzcę. Odkryty przez twardego człowieka interesu, pod opieką legendarnego mechanika i konstruktora Harry'ego Hogge'a, Cole rozpoczął marsz ku wielkiemu celowi - triumfowi na torze w Daytona. Groźny, niemal śmiertelny wypadek omal nie położył kresu jego marzeniom. Tylko piękna lekarka Claire (Nicole Kidman) była w stanie natchnąć go pewnością siebie - konieczną, by jeździć, wygrać i przeżyć.   

Anne Hathaway ma za sobą wyjątkowo intensywny rok. Aktorka zdążyła już wystąpić w czterech filmach kinowych, w tym w megahitach "Odyseja" oraz "Diabeł ubiera się u Prady 2". Na premierę czeka jeszcze thriller "Verity. Coraz większy mrok".  

GettyImages-2286143809.jpg Getty Images © Dominik Bindl



Dla Cruise’a sequel "Szybkiego jak błyskawica" będzie pierwszym dużym projektem opartym na istniejącej franczyzie od czasu zakończenia serii "Mission: Impossible". W przyszłości aktor ma również powrócić w kolejnym "Top Gun". W tym roku zobaczymy go w czarnej komedii "Digger" Alejandro Gonzáleza Iñárritu.

Zwiastun filmu "Szybki jak błyskawica"



Powiązane artykuły Szybki jak błyskawica

Zobacz wszystkie artykuły

Szybki jak błyskawica  (1990)

 Szybki jak błyskawica

The Golden Hour: Making of 'Days of Thunder'  (2020)

 The Golden Hour: Making of 'Days of Thunder'

Days of Thunder  (1990)

 Days of Thunder

Najnowsze Newsy

Po co De Niro ten film? Recenzja "Szeptacza"

3 komentarze

Ridley Scott i jego "Gwiazdozbiór Psa". Twórca "Obcego" w formie?

3 komentarze
Filmy

Producent "Władcy Pierścieni" szykuje nowe widowisko fantasy

10 komentarzy
Filmy

Tom Hanks jako Lincoln. Willem Dafoe i Peter Dinklage też w obsadzie

1 komentarz
Filmy

Alan Ritchson byłby lepszym Batmanem czy Deathstrokiem?

18 komentarzy
Seriale

Dan Stevens zagra nowego RoboCopa. Aktor ma jedno życzenie

14 komentarzy
Filmy

Shailene Woodley mogła być Mary Jane! Co poszło nie tak?

13 komentarzy