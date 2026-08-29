"Szybki jak błyskawica 2": Anne Hathaway dołącza do Toma Cruise'a. Jest też data premiery

Wiemy już, kto będzie partnerował Tomowi Cruise'owi w kontynuacji "Szybkiego jak błyskawicy". To bodaj najbardziej zapracowana w tym roku hollywoodzka gwiazda Anne Hathaway. Wytwórnia Paramount ogłosiła właśnie datę premiery filmu - 2 czerwca 2028 roku.
"Szybki jak błyskawica 2": szczegóły filmu
Fabuła sequela pozostaje na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że Hathaway
wcieli się we właścicielkę zespołu wyścigowego i inżynierkę. Cruise
powróci jako Cole Trickle - tytułowy mistrz kierownicy startujący w wyścigach NASCAR.
Za kamerą kontynuacji stanie Jonathan Levine
mający na koncie m.in. "Niedobranych
" oraz "Pół na pół
". Film powstanie z myślą o kinach IMAX, a także Dolby Cinema i 4DX.
W oryginale z 1990 roku główny bohater był wschodzącą gwiazdą NASCAR. Talent, ambicje i brawura czyniły z niego urodzonego zwycięzcę. Odkryty przez twardego człowieka interesu, pod opieką legendarnego mechanika i konstruktora Harry'ego Hogge'a, Cole rozpoczął marsz ku wielkiemu celowi - triumfowi na torze w Daytona. Groźny, niemal śmiertelny wypadek omal nie położył kresu jego marzeniom. Tylko piękna lekarka Claire (Nicole Kidman
) była w stanie natchnąć go pewnością siebie - konieczną, by jeździć, wygrać i przeżyć. Anne Hathaway
ma za sobą wyjątkowo intensywny rok. Aktorka zdążyła już wystąpić w czterech filmach kinowych, w tym w megahitach "Odyseja
" oraz "Diabeł ubiera się u Prady 2
". Na premierę czeka jeszcze thriller "Verity. Coraz większy mrok
".
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Dla Cruise’a sequel "Szybkiego jak błyskawica
" będzie pierwszym dużym projektem opartym na istniejącej franczyzie od czasu zakończenia serii "Mission: Impossible
". W przyszłości aktor ma również powrócić w kolejnym "Top Gun
". W tym roku zobaczymy go w czarnej komedii "Digger
" Alejandro Gonzáleza Iñárritu
.
Zwiastun filmu "Szybki jak błyskawica"