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"Szybki jak błyskawica 2": Nicole Kidman musi wrócić? Randy Quaid ostro o Anne Hathaway

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Szybki+jak+b%C5%82yskawica+2%22%3A+Quaid+chce+powrotu+Kidman.+Krytykuje+casting+Hathaway-168308
&quot;Szybki jak błyskawica 2&quot;: Nicole Kidman musi wrócić? Randy Quaid ostro o Anne Hathaway
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
W weekend wytwórnia Paramount ogłosiła, że trwają prace nad sequelem "Szybkiego jak błyskawica" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Tomowi Cruise'owi, który wróci do roli mistrza kierownicy Cole'a Trickle'a, partnerować ma Anne Hathaway. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tego wyboru.

GettyImages-2230701135.jpg Getty Images © Daniel Boczarski

Randy Quaid o Anne Hathaway


Randy Quaid (na zdjęciu wyżej) udostępnił na X krótkie wideo, w którym Cruise ogłosił, że w obsadzie sequela znalazła się Hathaway. Ekranowy Tim Doland nie kryje rozczarowania tym castingiem.

Nicole musi wrócić. Nie bądź mięczak, Tom. Potrzebujemy dziewczyny z oryginalnego filmu. To nic osobistego, na tym polega kręcenie filmów. Anne nie jest sexy, bo jeśli nie zauważyłeś, jest w ciąży – napisał. 

Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej: 



Obsadzenie Hathaway musi go bardzo boleć, gdyż w poświęcił sprawie dwa kolejne wpisy:

Gdybym kierował produkcją "Szybkiego jak błyskawica 2", dałbym widzom prawdziwy powód, by obejrzeć sequel: Toma i Nicole ponownie razem na ekranie. Nie potrzebujemy nowej dziewczyny, potrzebujemy nowego samochodu wyścigowego!

Kidman i Cruise w "Szybkim jak błyskawica"

Anne Hathaway jest lewaczką, woke i okropnym wyborem dla "Szybkiego jak błyskawica" i widowni NASCAR, która jest MAGA. Seksowną starszą babeczką dla Toma w tym filmie musi być Nicole. To jest casting, który sprzedałby ten pomysł.



Quaid nie wziął chyba jednak pod uwagę zdania Kidman – prywatnie byłej żony Cruise'a – która niekoniecznie może mieć ochotę na współpracę z gwiazdorem. Ich ostatnim wspólnym filmem były "Oczy szeroko zamknięteStanleya Kubricka.

Ostatnie role Anne Hathaway


W tym roku na ekrany trafiły już cztery filmy z udziałem Anne Hathaway: "Mother Mary", "Diabeł ubiera się u Prady 2", "Odyseja" oraz "Koniec ulicy Dębowej". Na jesień zaplanowana jest premiera kolejnego – thrillera psychologicznego "Verity. Coraz większy mrok". W przygotowaniu są też m.in. dramat wojenny "Alone at Dawn" oraz trzecia odsłona "Pamiętników księżniczki".  Premierę "Szybkiego jak błyskawica 2" zaplanowano na lato 2028 roku. 

Zobacz zwiastun "Szybkiego jak błyskawica"


"Szybki jak błyskawica" Tony'ego Scotta trafił na ekrany w 1990 roku. Cruise wcielił się w młodego kierowcę ścigającego się w zawodach NASCAR. Partnerowali mu m.in. Nicole Kidman, Robert Duvall, Michael Rooker i Cary Elwes. Przypominamy zwiastun: 


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