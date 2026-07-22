Newsy Filmy Tom Cruise znów będzie "Szybki jak błyskawica"? Studio ma już reżysera na celowniku
Filmy

Tom Cruise znów będzie "Szybki jak błyskawica"? Studio ma już reżysera na celowniku

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Szybki+jak+b%C5%82yskawica+2%22.+Tom+Cruise+znowu+za+kierownic%C4%85.+Znamy+nazwisko+re%C5%BCysera+%E2%80%93%C2%A0to+Jonathan+Levine-167698
Tom Cruise znów będzie &quot;Szybki jak błyskawica&quot;? Studio ma już reżysera na celowniku
źródło: Materiały prasowe
Dla niego misje niemożliwe być może już się zakończyły, ale te możliwe – zdecydowanie nie. Tom Cruise wciąż bowiem lata myśliwcem w serii "Top Gun" i – jak podaje właśnie portal The Hollywood Reporter – już niebawem będzie też prowadził samochód wyścigowy. Plany realizacji "Szybkiego jak błyskawica 2" nabierają coraz wyraźniejszych kształtów, a wytwórnia Paramount znalazła już idealnego reżysera dla swojego nachodzącego motoryzacyjnego projektu. 

"Szybki jak błyskawica 2" – co wiemy?




"Szybkiego jak błyskawica 2" dla studia Paramount Tom Cruise produkuje wraz z Jerrym Bruckheimerem, z którym poza oryginalnym filmem zrealizował w przeszłości również m.in. obie części "Top Guna". Od powstania pomysłu żaden reżyser nie był dotąd jednoznacznie łączony z projektem. Dziś to się zmienia – dziennikarze Hollywood Reporter donoszą, że Paramount rozpoczął negocjacje z Jonathanem Levinem. Reżyser znany przede wszystkim z komediowych "Niedobranych" i "Cichej nocy" ma w założeniu zapewnić produkcji niezbędny luz i lekkość. Decyzja jest wypadkową zaangażowania Levine'a w "Mr. Irrelevant", nadchodzącą opowieść sportową o zawodniku NFL z Davidem Corenswetem w roli głównej. 

Scenariusz napisał z kolei Will Staples – autor tekstu filmu "Bez skrupułów Toma Clancy'ego", a w przeszłości scenariuszy gier, między innymi "Call of Duty: Modern Warfare 3". Na tę chwilę zarys jego fabuły jest trzymany w tajemnicy – tak samo jak inne nazwiska, które poza Cruisem pojawią się na wielkim ekranie.



"Szybki jak błyskawica" – o pierwszym filmie



Tom Cruise w oryginale zagrał młodego kierowcę wyścigowego Cole'a Trickle'a. Talent, ambicje i brawura czynią z niego urodzonego zwycięzcę. Odkryty przez twardego człowieka interesu, pod opieką legendarnego mechanika i konstruktora Harry'ego Hogge'a, Cole rozpoczyna marsz ku wielkiemu celowi - triumfowi na torze w Daytona. Groźny, niemal śmiertelny wypadek omal nie kładzie kresu jego marzeniom. Tylko piękna lekarka Claire (Nicole Kidman) może znów natchnąć go pewnością siebie - konieczną, by jeździć, wygrać i przeżyć. 



Nakręcony w 1990 roku "Szybki jak błyskawica" był kolejnym po "Top Gun" wspólnym dziełem Cruise'a oraz reżysera Tony'ego Scotta. Film nie odniósł jednak takiego sukcesu jak opowieść o pilotach myśliwców - przy budżecie rzędu 60 milionów dolarów, zarobił na całym świecie jedynie 157 milionów. Dla porównania box office pierwszego "Top Gun" wyniósł 357 milionów przy 15-milionowym budżecie.

"Szybki jak błyskawica" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Jerry Bruckheimer

Zobacz wszystkie artykuły

Szybki jak błyskawica  (1990)

 Szybki jak błyskawica

The Golden Hour: Making of 'Days of Thunder'  (2020)

 The Golden Hour: Making of 'Days of Thunder'

Days of Thunder  (1990)

 Days of Thunder

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Horror operacji plastycznych w zwiastunie filmu "Clayface"

1 komentarz
Seriale

"Stuart nie ratuje wszechświata". To co robi? – recenzja serialu

Filmy

AnnaSophia Robb zagra u boku Willa Smitha w nowym thrillerze „Supermax”

1 komentarz
Filmy

Komediowy hit "Dalej jazda 2" od 25 lipca w CANAL+

Inne Seriale Filmy

Nie żyje Irena Dudzińska ze "Świata według Kiepskich". Miała 85 lat

6 komentarzy

Nowość na Filmwebie! Oznacz swoją ocenę tagami "W kinie" i "Na festiwalu"

33 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2026: Znamy skład Konkursu Perspektywy

2 komentarze