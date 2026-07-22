Tom Cruise znów będzie "Szybki jak błyskawica"? Studio ma już reżysera na celowniku

Dla niego misje niemożliwe być może już się zakończyły, ale te możliwe – zdecydowanie nie. Tom Cruise wciąż bowiem lata myśliwcem w serii "Top Gun" i – jak podaje właśnie portal The Hollywood Reporter – już niebawem będzie też prowadził samochód wyścigowy. Plany realizacji "Szybkiego jak błyskawica 2" nabierają coraz wyraźniejszych kształtów, a wytwórnia Paramount znalazła już idealnego reżysera dla swojego nachodzącego motoryzacyjnego projektu.
"Szybki jak błyskawica 2" – co wiemy?
"Szybkiego jak błyskawica 2" dla studia Paramount Tom Cruise
produkuje wraz z Jerrym Bruckheimerem
, z którym poza oryginalnym filmem zrealizował w przeszłości również m.in. obie części "Top Guna
". Od powstania pomysłu żaden reżyser nie był dotąd jednoznacznie łączony z projektem. Dziś to się zmienia – dziennikarze Hollywood Reporter donoszą, że Paramount rozpoczął negocjacje z Jonathanem Levinem
. Reżyser znany przede wszystkim z komediowych "Niedobranych
" i "Cichej nocy
" ma w założeniu zapewnić produkcji niezbędny luz i lekkość. Decyzja jest wypadkową zaangażowania Levine'a
w "Mr. Irrelevant
", nadchodzącą opowieść sportową o zawodniku NFL z Davidem Corenswetem
w roli głównej.
Scenariusz napisał z kolei Will Staples
– autor tekstu filmu "Bez skrupułów Toma Clancy'ego
", a w przeszłości scenariuszy gier, między innymi "Call of Duty: Modern Warfare 3
". Na tę chwilę zarys jego fabuły jest trzymany w tajemnicy – tak samo jak inne nazwiska, które poza Cruisem
pojawią się na wielkim ekranie.
"Szybki jak błyskawica" – o pierwszym filmie Tom Cruise
w oryginale zagrał młodego kierowcę wyścigowego Cole'a Trickle'a. Talent, ambicje i brawura czynią z niego urodzonego zwycięzcę. Odkryty przez twardego człowieka interesu, pod opieką legendarnego mechanika i konstruktora Harry'ego Hogge'a, Cole rozpoczyna marsz ku wielkiemu celowi - triumfowi na torze w Daytona. Groźny, niemal śmiertelny wypadek omal nie kładzie kresu jego marzeniom. Tylko piękna lekarka Claire (Nicole Kidman
) może znów natchnąć go pewnością siebie - konieczną, by jeździć, wygrać i przeżyć.
Nakręcony w 1990 roku "Szybki jak błyskawica
" był kolejnym po "Top Gun
" wspólnym dziełem Cruise'a
oraz reżysera Tony'ego Scotta
. Film nie odniósł jednak takiego sukcesu jak opowieść o pilotach myśliwców - przy budżecie rzędu 60 milionów dolarów, zarobił na całym świecie jedynie 157 milionów. Dla porównania box office pierwszego "Top Gun
" wyniósł 357 milionów przy 15-milionowym budżecie.
"Szybki jak błyskawica" – zwiastun filmu