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"Tańczący z wilkami" otrzyma nową, sporo dłuższą wersję reżyserską

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ta%C5%84cz%C4%85cy+z+wilkami%22+%E2%80%93+nowa+wersja%2C+30+minut+nowego+materia%C5%82u%2C+Kevin+Costner+na+festiwal+w+Locarno-167460
&quot;Tańczący z wilkami&quot; otrzyma nową, sporo dłuższą wersję reżyserską
źródło: materialy promocyjne
Na tegorocznym festiwalu filmowym w Locarno na fanów Kevina Costnera czekać będzie prawdziwa gratka. Organizatorzy imprezy ogłosili właśnie, że w programie znajdzie się odrestaurowany w jakości 4K "Tańczący z wilkami". Nagrodzony siedmioma Oscarami film zaprezentowany zostanie w niepokazywanej dotąd wersji reżyserskiej, bogatszej o prawie pół godziny nowego materiału. 

"Tańczący z wilkami" w nowej wersji reżyserskiej



Kultowy film z 1990 roku opowiada historię oficera armii amerykańskiej w czasach wojny secesyjnej, który zostaje wysłany do opuszczonej placówki, gdzie zaprzyjaźnia się z okolicznymi Indianami. Debiut reżyserski Kevina Costnera w 1991 roku otrzymał siedem Oscarów, a do kolejnych pięciu był nominowany. 



Na festiwalu filmowym w Locarno odrestaurowany i rozszerzony "Tańczący z wilkami" zostanie wyświetlony w sekcji Histoire(s) du Cinéma poświęconej klasyce X muzy. Zapowiadana przez dziennikarzy Variety wersja reżyserska składa się z blisko czterech godzin filmowego materiału, wzbogaconego o sceny usunięte na etapie postprodukcyjnym. Przy okazji rozszerzenia filmu dokonano także profesjonalnej rekonstrukcji do 4K, za którą odpowiadało laboratorium Cinegrell mieszczące się w szwajcarskim Zurychu.

Epicki western Costnera, nagrodzony siedmioma Oscarami (w tym za najlepszy film i dla najlepszego reżysera), pomógł zdefiniować ten gatunek na nowo na przełomie lat 80. i 90., a także zwrócił globalną uwagę na historyczną niedolę rdzennych mieszkańców kontynentu amerykańskiego – wskazali w swoim oświadczeniu przedstawiciele festiwalu w Locarno. 

Poza "Tańczącym z wilkami" fani filmowej klasyki w Locarno będą mogli zobaczyć także trzy inne odnowione skarby kina. "List z mojej wioski" z 1975 roku uważany jest za pierwszy film wyreżyserowany przez kobietę pochodzącą z Afryki Subsaharyjskiej. Rozgrywające się w Senegalu dzieło przedstawia dramat pary kochanków, którym na drodze do ślubu stają niespodziewane czynniki zewnętrzne – susza i problemy wewnątrz wioski. Locarno pokaże też klasyczny "Grobowiec świetlików" studia Ghibli czy ostatni film w reżyserskiej karierze Rogera Cormana, "Frankenstein wyzwolony" z 1990 roku. 

"Tańczący z wilkami" – zwiastun filmu


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