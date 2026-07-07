"Tańczący z wilkami" otrzyma nową, sporo dłuższą wersję reżyserską

Na tegorocznym festiwalu filmowym w Locarno na fanów Kevina Costnera czekać będzie prawdziwa gratka. Organizatorzy imprezy ogłosili właśnie, że w programie znajdzie się odrestaurowany w jakości 4K "Tańczący z wilkami". Nagrodzony siedmioma Oscarami film zaprezentowany zostanie w niepokazywanej dotąd wersji reżyserskiej, bogatszej o prawie pół godziny nowego materiału.
"Tańczący z wilkami" w nowej wersji reżyserskiej
Kultowy film z 1990 roku opowiada historię oficera armii amerykańskiej w czasach wojny secesyjnej, który zostaje wysłany do opuszczonej placówki, gdzie zaprzyjaźnia się z okolicznymi Indianami. Debiut reżyserski Kevina Costnera
w 1991 roku otrzymał siedem Oscarów
, a do kolejnych pięciu był nominowany.
Na festiwalu filmowym w Locarno odrestaurowany i rozszerzony "Tańczący z wilkami
" zostanie wyświetlony w sekcji Histoire(s) du Cinéma
poświęconej klasyce X muzy. Zapowiadana przez dziennikarzy Variety wersja reżyserska składa się z blisko czterech godzin filmowego materiału, wzbogaconego o sceny usunięte na etapie postprodukcyjnym. Przy okazji rozszerzenia filmu dokonano także profesjonalnej rekonstrukcji do 4K, za którą odpowiadało laboratorium Cinegrell mieszczące się w szwajcarskim Zurychu. Epicki western Costnera, nagrodzony siedmioma Oscarami (w tym za najlepszy film i dla najlepszego reżysera), pomógł zdefiniować ten gatunek na nowo na przełomie lat 80. i 90., a także zwrócił globalną uwagę na historyczną niedolę rdzennych mieszkańców kontynentu amerykańskiego
– wskazali w swoim oświadczeniu przedstawiciele festiwalu w Locarno.
Poza "Tańczącym z wilkami
" fani filmowej klasyki w Locarno będą mogli zobaczyć także trzy inne odnowione skarby kina. "List z mojej wioski
" z 1975 roku uważany jest za pierwszy film wyreżyserowany przez kobietę pochodzącą z Afryki Subsaharyjskiej. Rozgrywające się w Senegalu dzieło przedstawia dramat pary kochanków, którym na drodze do ślubu stają niespodziewane czynniki zewnętrzne – susza i problemy wewnątrz wioski. Locarno pokaże też klasyczny "Grobowiec świetlików
" studia Ghibli czy ostatni film w reżyserskiej karierze Rogera Cormana
, "Frankenstein wyzwolony
" z 1990 roku.
"Tańczący z wilkami" – zwiastun filmu