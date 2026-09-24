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Co dalej z "Tajnym informatorem"? Netflix podjął decyzję

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Tajny+informator%22%3A+Netflix+podj%C4%85%C5%82+decyzj%C4%99.+Trzeci+sezon+b%C4%99dzie+ostatnim-168752
Co dalej z &quot;Tajnym informatorem&quot;? Netflix podjął decyzję
źródło: materialy promocyjne
Trwają prace nad trzecim sezonem serialu "Tajny informator". Jak podaje The Hollywood Reporter, Netflix podjął decyzję w sprawie przyszłości serialu. 

To koniec "Tajnego informatora"


Netflix ogłosił, że trzeci sezon "Tajnego informatora", do którego zdjęcia ruszyły niedawno w San Francisco, będzie zarazem ostatnim. Tym razem grany przez Teda Dansona Charles Nieuwendyk będzie musiał ustalić, kto sabotuje działalność charytatywną Coco Van Beck, powszechnie znanej i szanowanej w wyższych sferach damy (Bernadette Peters). Do swoich ról powrócą Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada, Stephanie Beatriz, Eugene Cordero, Stephen McKinley Henderson, Sally Struthers i Mary Steenburgen


W oświadczeniu Michaela Schura, showrunnera serialu, czytamy:

Ten serial zaczął się od emeryta, który postanowił podjąć ryzyko i rozpocząć nowe życie. Charles Nieuweendyk odpowiedział na ogłoszenie o pomoc i wyruszył w świat, dzięki czemu poszerzył swoje horyzonty i udowodnił, że życie zwalnia tylko wtedy, kiedy sami na to pozwolimy. Jesteśmy zachwyceni, że możemy zwieńczyć jego historię ostatnim rozdziałem, a w postać tę ponownie wcieli się wspaniały Ted Danson – człowiek, którego na mocy prawa muszę nazywać "skarbem narodowym".

Przypomnijmy: Netflix dał zielone światło trzeciemu sezonowi w lutym tego roku, czyli mniej więcej 2,5 miesiąca po premierze drugiego. Informacja o zakończeniu produkcji nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem, biorąc pod uwagę znaczący spadek oglądalności.

Zobacz zwiastun serialu "Tajny informator"


Drugi sezon "Tajnego informatora" zadebiutował na Netfliksie w listopadzie ubiegłego roku. Przypominamy zwiastun: 


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