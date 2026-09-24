Co dalej z "Tajnym informatorem"? Netflix podjął decyzję

Trwają prace nad trzecim sezonem serialu "Tajny informator". Jak podaje The Hollywood Reporter, Netflix podjął decyzję w sprawie przyszłości serialu.
To koniec "Tajnego informatora"
Netflix ogłosił, że trzeci sezon "Tajnego informatora", do którego zdjęcia ruszyły niedawno w San Francisco, będzie zarazem ostatnim. Tym razem grany przez Teda Dansona
Charles Nieuwendyk będzie musiał ustalić, kto sabotuje działalność charytatywną Coco Van Beck, powszechnie znanej i szanowanej w wyższych sferach damy (Bernadette Peters
). Do swoich ról powrócą Mary Elizabeth Ellis
, Lilah Richcreek Estrada
, Stephanie Beatriz
, Eugene Cordero
, Stephen McKinley Henderson
, Sally Struthers
i Mary Steenburgen
.
W oświadczeniu Michaela Schura
, showrunnera serialu, czytamy: Ten serial zaczął się od emeryta, który postanowił podjąć ryzyko i rozpocząć nowe życie. Charles Nieuweendyk odpowiedział na ogłoszenie o pomoc i wyruszył w świat, dzięki czemu poszerzył swoje horyzonty i udowodnił, że życie zwalnia tylko wtedy, kiedy sami na to pozwolimy. Jesteśmy zachwyceni, że możemy zwieńczyć jego historię ostatnim rozdziałem, a w postać tę ponownie wcieli się wspaniały Ted Danson – człowiek, którego na mocy prawa muszę nazywać "skarbem narodowym".
Przypomnijmy: Netflix dał zielone światło trzeciemu sezonowi w lutym tego roku, czyli mniej więcej 2,5 miesiąca po premierze drugiego. Informacja o zakończeniu produkcji nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem, biorąc pod uwagę znaczący spadek oglądalności.
Zobacz zwiastun serialu "Tajny informator"
Drugi sezon "Tajnego informatora
" zadebiutował na Netfliksie w listopadzie ubiegłego roku. Przypominamy zwiastun: