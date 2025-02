"Tato, seeerio?!" – pierwszy w Polsce, zabawny miniserial na temat bezpieczeństwa w sieci od T-Mobile

Tematy związane z cyberbezpieczeństwem są ważne, choć czasem wydają się też trudne. Jest sposób na to, żeby przedstawić je w lekkiej i przyjemnej formule, która zainteresuje odbiorców i ułatwi im "wczucie się rolę". W tym kierunku poszedł T-Mobile, tworząc pierwszy w Polsce zabawny miniserial edukacyjny pt. "Tato, seeerio?!". W 6 krótkich filmach ojciec i córka konfrontują się z sytuacjami z internetu i podpowiadają, jak powinno się zachować, aby być bezpiecznym w sieci. W rolach głównych wystąpili Jan Wieczorkowski , znany m.in. z serialu " Czas honoru " czy " Stulecie Winnych " oraz Natalia Wolska , która grała m.in. w serialu " Pati ". Ten duet przedstawia takie sytuacje, które mogą spotkać każdego z nas – bez względu na wiek. A o jakich tematach dokładnie rozmawiają? Zobaczcie sami!11 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, ale tak naprawdę o bezpieczeństwo w sieci powinniśmy dbać każdego dnia. Jak pokazują badania, wraz z rozwojem technologii i internetu, coraz więcej czasu spędzamy w sieci, a dokładniej jest to już ponad ¼ doby (według raportu "Digital 2024" przeciętny polski użytkownik internetu spędza online średnio 6h 17min dziennie). Dlatego też wiele obszarów naszego życia przenosi się do sieci. Tam nawiązujemy relacje czy szukamy informacji na interesujące nas tematy. Tam pokazujemy nasze zdjęcia z wakacji czy chwalimy się sukcesami dzieci. Tam spędzamy wolny czas. I choć nowe technologie niewątpliwie są naszym pomocnikiem w wielu codziennych obowiązkach, to warto zachować zdrowy rozsądek i być po prostu uważnym na to, co udostępniamy, kogo przyjmujemy do znajomych w mediach społecznościowych, w jaki linki klikamy (a najlepiej w żadne nie klikać dopóki nie upewnimy się, że są bezpieczne).T-Mobile Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie i zaufany partner, zachęca Polki i Polaków do przyjemnej edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa – stąd właśnie pomysł miniserialu, aby w lifestyle’owej formule przekazać cenne porady dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to czas to nadrobić! I jedno jest pewne – po tych kilkunastu minutach przekonacie się, że "dzień bezpiecznego internetu" możemy mieć codziennie!Wszystkie odcinki serialu "Tato, seeerio?!" dostępne są na stronie kampanii www.pewniwsieci.pl , a także na kanale YouTube T-Mobile Polska Ponadto w ramach trzech edycji kampanii powstało kilkanaście artykułów poradnikowych oraz 12 materiałów wideo – rozmów z ekspertami z różnych dziedzin. Dzięki temu można pogłębić swoją wiedzę o bezpieczeństwie w sieci i nie dać się złowić na triki oszustów.