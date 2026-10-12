Do boju, Polsko! Bohater "Teda Lasso" trenerem naszej kadry

Wszyscy lubimy tropić polskie akcenty w zagranicznych produkcjach. Najnowszej ciekawostki dostarczył serial "Ted Lasso". W finałowym odcinku czwartego sezonu produkcji Apple TV dowiedzieliśmy się, że jeden z bohaterów został selekcjonerem reprezentacji Polski. Czy taki trener poprowadzi kadrę do zwycięstwa?
Co u Nate'a Shelleya? Trenuje reprezentację Polski
Kostiumografka Jacky Levy
podzieliła się na Instagramie zakulisowymi zdjęciami z planu czwartego sezonu "Teda Lasso
". Możemy zobaczyć na nich Nicka Mohammeda
i Edytę Budnik
, czyli serialowych Nate'a i Jade. Kostium aktora wskazuje, że jego bohater objął reprezentację Polski. Post możecie zobaczyć poniżej:
Nathan Shelley to postać obecna w serialu od pierwszego odcinka. Rozpoczynał karierę jako pracownik techniczny, a następnie asystent trenera w AFC Richmond. Przyjaźń z Tedem pomogła mu uwierzyć w siebie i rozwinąć skrzydła. Pracował też jako trener West Ham United F.C.
Nie tylko Nathan Shelley. Skąd jeszcze znamy Nicka Mohammeda? Nick Mohammed
najlepiej znany jest z roli Nathana Shelleya w serialu "Ted Lasso
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Marsjanin
", "Bridget Jones 3
", "Kto zabił Maggie Moore?
" czy "Pod przykrywką
". Gościnnie pojawił się też m.in. w piątym sezonie "Kulawych koni
".
Nick Mohammed jako Nathan Shelley w serialu "Ted Lasso"
Zobacz zwiastun 4. sezonu "Teda Lasso"
Tytułowy Ted Lasso (Jason Sudeikis
) to trener futbolu amerykańskiego, który przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Apple TV niedawno zakończyło emisję czwartego sezonu. Przypominamy jego zwiastun: