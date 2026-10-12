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Do boju, Polsko! Bohater "Teda Lasso" trenerem naszej kadry

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Do boju, Polsko! Bohater &quot;Teda Lasso&quot; trenerem naszej kadry
źródło: materialy promocyjne
Wszyscy lubimy tropić polskie akcenty w zagranicznych produkcjach. Najnowszej ciekawostki dostarczył serial "Ted Lasso". W finałowym odcinku czwartego sezonu produkcji Apple TV dowiedzieliśmy się, że jeden z bohaterów został selekcjonerem reprezentacji Polski. Czy taki trener poprowadzi kadrę do zwycięstwa?

Co u Nate'a Shelleya? Trenuje reprezentację Polski


Kostiumografka Jacky Levy podzieliła się na Instagramie zakulisowymi zdjęciami z planu czwartego sezonu "Teda Lasso". Możemy zobaczyć na nich Nicka Mohammeda i Edytę Budnik, czyli serialowych Nate'a i Jade. Kostium aktora wskazuje, że jego bohater objął reprezentację Polski. Post możecie zobaczyć poniżej: 


Nathan Shelley to postać obecna w serialu od pierwszego odcinka. Rozpoczynał karierę jako pracownik techniczny, a następnie asystent trenera w AFC Richmond. Przyjaźń z Tedem pomogła mu uwierzyć w siebie i rozwinąć skrzydła. Pracował też jako trener West Ham United F.C.

Nie tylko Nathan Shelley. Skąd jeszcze znamy Nicka Mohammeda?

 
Nick Mohammed najlepiej znany jest z roli Nathana Shelleya w serialu "Ted Lasso". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Marsjanin", "Bridget Jones 3", "Kto zabił Maggie Moore?" czy "Pod przykrywką". Gościnnie pojawił się też m.in. w piątym sezonie "Kulawych koni".

Nick Mohammed jako Nathan Shelley w serialu "Ted Lasso"

Zobacz zwiastun 4. sezonu "Teda Lasso"


Tytułowy Ted Lasso (Jason Sudeikis) to trener futbolu amerykańskiego, który przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Apple TV niedawno zakończyło emisję czwartego sezonu. Przypominamy jego zwiastun: 


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