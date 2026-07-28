"Ted Lasso" powraca. Oto zwiastun 4. sezonu

Apple TV zaprezentowało zwiastun 4. sezonu "Teda Lasso". Nowe odcinki serialu komediowego z Jasonem Sudeikisem w tytułowej roli zadebiutują w serwisie 5 sierpnia.
"Ted Lasso": zwiastun 4. sezonu
"Ted Lasso": fabuła nowych odcinków
W czwartym sezonie Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.
Na ekran powrócą Hannah Waddingham, Juno Temple, zdobywca Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Do obsady dołączają także nowi aktorzy: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely.