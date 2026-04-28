"Ted Lasso" (4. sezon): data premiery ujawniona. Jest też pierwszy teaser
"Ted Lasso" (4. sezon): data premiery ujawniona. Jest też pierwszy teaser

Apple TV ogłosiło, że serial "Ted Lasso" powróci z 4. sezonem 5 sierpnia. Platforma zaprezentowała także teaser nowych odcinków, który możecie obejrzeć poniżej. 

Tytułowy bohater to amerykański trener futbolu, który zostaje zatrudniony jako nowy menedżer przez zmagający się z problemami angielski klub z Premier League, AFC Richmond. Lasso nie ma żadnego doświadczenia w piłce nożnej, ale z ogromnym entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem podejmuje wyzwanie. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że w klubie działają siły, które nie chcą jego sukcesu.

W czwartym sezonie Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.


Na ekran wracają Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. W 4. sezonie do obsady dołączają nowi aktorzy: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern, a także Grant Feely.

