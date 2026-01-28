"Ted Lasso": czwarty sezon już latem? Apple ujawnia nowe zdjęcia

Styczniowe okienko transferowe i koniec piłkarskiej rundy jesiennej to zawsze moment wzmożonego myślenia o nowym sezonie. Nie inaczej jest w drużynie "Teda Lasso", która intensywnie pracuje nad nowym, czwartym sezonem produkcji. Na dowód tego, portal Deadline przychodzi właśnie z oczekiwaną informacją na temat jego premiery. Jak donoszą dziennikarze, amerykański szkoleniowiec powróci na ławkę trenerską już latem – jak na szanowany angielski klub przystało. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Nowy sezon "Teda Lasso" – co wiemy?
Choć Ted Lasso w czwartym sezonie powróci do szkolenia ekipy Richmond, tym razem zobaczymy go w nowej roli – trenera kobiecej drużyny piłkarskiej, która występuje w drugiej lidze krajowej. Akcja serialu ma rozpocząć się w Kansas, skąd grany przez Jasona Sudeikisa
szkoleniowiec w toku akcji powróci do Londynu. Zdjęcia z planu kręconego wciąż czwartego sezonu możecie zobaczyć poniżej. Widzimy na nich między innymi Teda Lasso w towarzystwie nowej asystentki (granej przez Tanyę Reynolds)
oraz syna, w którego od tego sezonu wcielał będzie się Grant Feely
.
Zdaniem Deadline, w czwartym sezonie na ekranie oprócz Sudeikisa
mamy ponownie zobaczyć m.in. Juno Temple
, Hannah Waddingham
, Bretta Goldsteina
i Jeremy'ego Swifta
. Dołączą do nich nowe nazwiska: wspominana Tanya Reynolds
i Grant Feely
, a także Abbie Hern
, Jude Mack
, Rex Hayes, Aisling Sharkey
i Faye Marsay
.
"Ted Lasso": hit Apple TV+
Tytułowy bohater serialu to trener amerykańskiego futbolu, który przenosi się do Anglii, aby objąć pieczę nad podupadającą drużyną piłki nożnej AFC Richmond. Pomimo braku doświadczenia Lasso udaje się stopniowo zdobyć serca piłkarzy, współpracowników oraz fanów.
"Ted Lasso
" zadebiutował w Apple TV+ w 2020 roku i z miejsca stał się jedną popularniejszych produkcji platformy. W 2021 i 2022 roku serial zdobył nagrodę Emmy dla najlepszej produkcji komediowej. Z kolei Sudeikis
za swój występ został wyróżniony m.in. dwiema Emmy oraz dwoma Złotymi Globami. Finałowy odcinek trzeciego sezonu "Teda Lasso
" został wyemitowany 31 maja 2023 roku.
"Ted Lasso": zwiastun 3. sezonu