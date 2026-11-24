Choć ostatni sezon zakończył się stosunkowo niedawno, w sporcie trzeba myśleć o kilka kroków do przodu. Dlatego włodarze studia woleli nie zwlekać i podpisać nowy kontrakt ze swoim menadżerem "Tedem Lasso" na kolejny sezon. Drużyna A.F.C. Richmond zostanie po raz kolejny zgłoszona do rozgrywek piłkarskich. Ich zmagania jak zwykle będziecie mogli śledzić na platformie Apple TV.
"Ted Lasso" powróci! Piłkarski serial otrzyma kolejny sezon
Decyzja o przedłużeniu serialu o kolejny sezon wiąże się z wyjątkowo dobrymi wynikami oglądalności ostatnich odcinków. Czwarty sezon "Teda Lasso
" najprawdopodobniej stanie się jedną z najchętniej oglądanych produkcji serialowych tego roku. Według szacunków Nielsena miał być oglądany przez łączną liczbę 9,8 miliarda minut, przez 12 kolejnych tygodni nie opuszczając rankingu top 10 najchętniej oglądanych produkcji streamingowych.
W czwartym sezonie Ted Lasso (Jason Sudeikis
), który podjął decyzję o opuszczeniu AFC Richmond, mieszka w Kansas City. Odwiedza go Rebecca (Hannah Waddingham
), właścicielka klubu, wraz z Keeley (Juno Temple
) i Higginsem (Jeremy Swift
). Oficjalnie ich celem jest zebranie informacji na temat prowadzenia profesjonalnej drużyny futbolowej Kansas City Current z ligi NWSL. Ich prawdziwym celem jest jednak przekonanie Teda do powrotu do Londynu.
"Ted Lasso"? Oceniamy!
Czwarty sezon "Teda Lasso
" zadebiutował na Apple TV 5 sierpnia tego roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym swoimi wrażeniami z pierwszego odcinka dzielą się Julia Taczanowska i Małgorzata Steciak: