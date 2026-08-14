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Apple TV ma hit! W dniu premiery nie było popularniejszego serialu

The Hollywood Reporter / autor: /
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Apple TV ma hit! W dniu premiery nie było popularniejszego serialu
źródło: materialy promocyjne
Legendarny Styl Teda Lasso da się poznać nie tylko po wynikach na boisku, ale także po statystykach oglądalności. Pierwszy odcinek czwartego sezonu w dniu premiery cieszył się szaloną popularnością. 

"Ted Lasso" z rekordem oglądalności


Portal The Hollywood Reporter wziął od lupę statystyki Nielsena. Według danych z dni 4–5 sierpnia premierowy odcinek czwartego sezonu "Teda Lasso" był oglądany łącznie przez 296,6 miliona minut, co uczyniło go najpopularniejszym tytułem w Stanach Zjednoczonych dnia 5 sierpnia. Cieszył się on większym zainteresowaniem niż pierwszy epizod poprzedniego sezonu, który przyciągnął widzów do ekranów na 215,1 miliona minut. Co więcej, ustanowił w ten sposób rekord oglądalności dla produkcji Apple TV.

Wyniki oglądalności z tygodnia 3–9 sierpnia nie są jeszcze dostępne, ale na podstawie aktualnych danych obecność serialu w top 10 wydaje się przesądzona. 


W czwartym sezonie Ted Lasso (Jason Sudeikis), który podjął decyzję o opuszczeniu AFC Richmond, mieszka w Kansas City. Odwiedza go Rebecca (Hannah Waddingham), właścicielka klubu, wraz z Kelley (Juno Temple) i Higginsem (Jeremy Swift). Oficjalnie ich celem jest zebranie informacji na temat prowadzenia profestjonalnej drużyny futbolowej Kansas City Current z ligi NWSL. Ich prawdziwym celem jest jednak przekonanie Teda do powrotu do Londynu. 

"Ted Lassso" w programie Serial Killers


Czwarty sezon "Teda Lasso" zadebiutował na Apple TV 5 sierpnia tego roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym swoimi wrażeniami z pierwszego odcinka dzielą się Julia Taczanowska i Małgorzata Steciak: 


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