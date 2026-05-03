"Teksańska masakra piłą mechaniczną": Curry Barker chce opowiedzieć o rodzinie Leatherface'a

Powroty do kultowych marek dzielą się na te bezwstydnie robione dla pieniędzy i te, które starają się trochę pogrzebać w materiale źródłowym. Wydaje się, że nadchodzący reboot "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" może należeć do tej drugiej kategorii. W niedawnym wywiadzie Curry Barker opowiedział trochę o swoich reżyserskich ambicjach obejmujących między innymi zgłębienie losów rodziny Leatherface'a.
Co powiedział Curry Barker?
nie może narzekać na brak zainteresowania swoją osobą w przestrzeni medialnej. Jeszcze w tym miesiącu do polskich kin trafi jego najnowszy projekt pod tytułem "Obsesja
". Z kolei w zeszłym miesiącu ogłoszono, że młody filmowiec z YouTube'a stanie za sterami rebootu "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną
". W wywiadach twórca podkreśla, że ma ogromny szacunek do oryginalnej wizji Tobe'a Hoopera
. W swojej chce jednak postawić na coś nowego i oryginalnego – przyjrzeć się rodzinie Leatherface'a, która – na swój sposób – fascynuje go nawet bardziej niż kultowy antagonista.
Postrzegam to, co robię, jako wyraz szacunku dla materiału źródłowego. Absolutnie uwielbiam oryginalny film, ale chcę zrobić coś innego. Nie zamierzam odchodzić zbyt daleko od tego, co już znamy, a jedynie nadać temu większą siłę rażenia
– zapewnił w rozmowie z dziennikarzami, po czym dodał: Bardzo chciałbym wydobyć na ekranie poczucie dyskomfortu, jakie wywołuje ta rodzina. Chcę skupić się na surowości tego, co się tam dzieje. Na tej farmie dochodzi do naprawdę chorych rzeczy. Szczerze czuję, że w tym koncepcie drzemie ogromny potencjał, który do tej pory nie został w pełni zrealizowany.
W dalszej części rozmowy zaznaczył również, że jego ulubioną częścią serii pozostaje remake z 2003 roku. Wynika to w dużej mierze z sentymentu – film Marcusa Nispela
był bowiem pierwszym horrorem, jaki młody filmowiec w życiu zobaczył. To całkiem przyzwoity remake [...] Mimo to uważam, że w tym pomyśle wciąż jest mnóstwo elementów, w które twórcy nie zdecydowali się jeszcze zagłębić. Czuję więc, że jest tu sporo do odkrycia. Dlatego też jestem bardzo podekscytowany tym projektem
– powiedział. Curry Barker
jest kolejnym twórcą kina, którego początki sięgają YouTube'a – tak samo, jak braci Danny'ego
i Michaela Philippou
("Mów do mnie
"), czy autora nadchodzącego "Backrooms
", Kane'a Parsonsa
. Sławę przyniósł mu nakręcony za 800 dolarów i wrzucony na YouTube horror "Milk & Serial
". Jego następny horror – "Obsesja
" – kosztował milion dolarów i miał swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Tam został kupiony za 15 milionów dolarów przez studio Focus Features.
Teraz młody autor stanie na czele rebootu "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną
" tworzonego dla niezależnego studia A24. Barker
wyreżyseruje film, a także napisze scenariusz produkcji.
