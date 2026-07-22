Newsy Filmy "Teksańska masakra piłą mechaniczną" wróci jako animacja. Twórcy podkreślają: żadnego AI
Filmy

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" wróci jako animacja. Twórcy podkreślają: żadnego AI

Joblo / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Teksa%C5%84ska+masakra+pi%C5%82%C4%85+mechaniczn%C4%85%22+Tobe+Hoopera+wr%C3%B3ci+jako+animacja.+Za+projektem+stoi+Paul+Beck-167679
&quot;Teksańska masakra piłą mechaniczną&quot; wróci jako animacja. Twórcy podkreślają: żadnego AI
Kultowa "Teksańska masakra piłą mechaniczną" doczeka się wyjątkowej odsłony. Jak informują Dark Sky Films i Fathom Events, trwają prace nad ręcznie rysowaną animowaną wersją klasycznego horroru z 1974 roku.

Twórcy podkreślają, że nie korzystali z AI




Pierwszy fragment projektu zostanie zaprezentowany 18 sierpnia podczas specjalnych pokazów filmu z okazji Texas Chain Saw Day. Data nie jest przypadkowa - właśnie 18 sierpnia 1973 roku rozgrywają się wydarzenia przedstawione w oryginalnym filmie.

Widzowie zobaczą odrestaurowaną wersję 4K oryginału, a także materiał zza kulis prezentujący proces powstawania animacji. Twórcy podkreślają, że projekt powstaje bez wykorzystania sztucznej inteligencji. Zamiast tego wykorzystano technikę rotoskopii, polegającą na ręcznym przerysowywaniu każdej klatki filmu.

Za stronę artystyczną odpowiada Paul Beck, który wcześniej pracował przy takich produkcjach jak "Przez ciemne zwierciadło" i "Apollo 10½: Kosmiczne dzieciństwo". Twórca stwierdził: Oryginalna "Teksańska masakra piłą mechaniczną" to arcydzieło, które na zawsze zmieniło kino. Chcemy oddać hołd jego dziedzictwu, przedstawiając je poprzez ponadczasową sztukę ręcznie rysowanej rotoskopii i dając widzom zupełnie nowy sposób obcowania z filmem, który wydawało im się, że znają.

Twórcy zapewniają, że każda klatka nowej wersji została narysowana ręcznie, przy zachowaniu aktorskich kreacji, atmosfery i intensywności oryginału. Premiera pełnometrażowej animacji planowana jest na 2027 rok.

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" - zwiastun



Powiązane artykuły Teksańska masakra piłą mechaniczną

Zobacz wszystkie artykuły

Teksańska masakra piłą mechaniczną  (1974)

 Teksańska masakra piłą mechaniczną

Teksańska masakra piłą mechaniczną  (2003)

 Teksańska masakra piłą mechaniczną

Teksańska masakra piłą mechaniczną: Początek  (2006)

 Teksańska masakra piłą mechaniczną: Początek

Piła mechaniczna 3D  (2013)

 Piła mechaniczna 3D

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Pixar ma wielki hit, więc Disney masowo zwalnia pracowników

Seriale

Ed Harris chciał rzucić rolę w "Ranczu Duttonów". "Zabierzcie mnie stąd"

1 komentarz
Filmy

Zmęczenie kinem komiksowym? Przedsprzedaż "Avengers: Doomsday" temu przeczy

2 komentarze
Filmy

Sąd stanął po stronie Rebel Wilson. Aktorka nie dopuściła się zniesławienia

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" pokonane

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Pragnienie" zaciekawiło widzów

Filmy Wideo

Spider-Man, Hulk i Scorpion, czyli całkiem nowy zwiastun!

29 komentarzy