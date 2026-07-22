"Teksańska masakra piłą mechaniczną" wróci jako animacja. Twórcy podkreślają: żadnego AI

Kultowa "Teksańska masakra piłą mechaniczną" doczeka się wyjątkowej odsłony. Jak informują Dark Sky Films i Fathom Events, trwają prace nad ręcznie rysowaną animowaną wersją klasycznego horroru z 1974 roku.
Twórcy podkreślają, że nie korzystali z AI
Pierwszy fragment projektu zostanie zaprezentowany 18 sierpnia podczas specjalnych pokazów filmu z okazji Texas Chain Saw Day. Data nie jest przypadkowa - właśnie 18 sierpnia 1973 roku rozgrywają się wydarzenia przedstawione w oryginalnym filmie.
Widzowie zobaczą odrestaurowaną wersję 4K oryginału, a także materiał zza kulis prezentujący proces powstawania animacji. Twórcy podkreślają, że projekt powstaje bez wykorzystania sztucznej inteligencji.
Zamiast tego wykorzystano technikę rotoskopii, polegającą na ręcznym przerysowywaniu każdej klatki filmu.
Za stronę artystyczną odpowiada Paul Beck
, który wcześniej pracował przy takich produkcjach jak "Przez ciemne zwierciadło
" i "Apollo 10½: Kosmiczne dzieciństwo
". Twórca stwierdził: Oryginalna "Teksańska masakra piłą mechaniczną" to arcydzieło, które na zawsze zmieniło kino. Chcemy oddać hołd jego dziedzictwu, przedstawiając je poprzez ponadczasową sztukę ręcznie rysowanej rotoskopii i dając widzom zupełnie nowy sposób obcowania z filmem, który wydawało im się, że znają.
Twórcy zapewniają, że każda klatka nowej wersji została narysowana ręcznie, przy zachowaniu aktorskich kreacji, atmosfery i intensywności oryginału. Premiera pełnometrażowej animacji planowana jest na 2027 rok.
"Teksańska masakra piłą mechaniczną" - zwiastun