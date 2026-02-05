Newsy Filmy "Teksańska masakra piłą mechaniczną" wraca jako serial i film
Jak informowaliśmy w ubiegłym roku, A24 przejęło prawa do marki "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Studio jest już gotowe do rozpoczęcia prac nad pierwszym projektem w ramach przejętego cyklu.

A24 szykuje serial o "Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną"



Zainspirowana prawdziwymi zbrodniami "Teksańska masakra piłą mechaniczną" opowiada historię grupy młodych ludzi, którzy trafiają do domu rodziny kanibali, w tym Leatherface'a, który nosi skórę zdjętą z twarzy swoich ofiar. Film uważany za jeden z najlepszych horrorów w dziejach kina dał początek dochodowej serii.


O czym będzie opowiadać serial. Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że odpowiadać za niego będzie JT Mollner. Producentami wykonawczymi serialu będą Roy Lee i Steven Schneider (którzy z Mollnerem pracowali przy filmie "Strange Darling"), Stuart Manashil ("Diabelska jazda"), gwiazdor Glen Powell (który na razie jednak nie ma w planach występu w serialu) oraz współautor oryginału Kim Henkel.

Tak o projekcie mówi Mollner: Publicznie mówiłem, że nie jestem zainteresowany przerabianiem filmów doskonałych, a "Teksańska masakra piłą mechaniczną" jest filmem doskonałym. Tobe Hooper i Kim Henkel stworzyli coś odważnego, transgresyjnego i naprawdę przełomowego, które do dziś pozostaje złotym standardem horroru. Kiedy pojawiła się możliwość realizacji długiej formy eksplorującej stworzony świat, zobaczyłem w tym możliwość na świeży początek, który zarazem będzie hołdem dla istniejącej już mitologii.

Oprócz serialu w przygotowaniu jest również film. Jego producentami będą te same osoby, które stoją za serialem. Jednak sam JT Mollner, przynajmniej na razie nie jest z filmowym projektem związany.

Zwiastun "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną"




