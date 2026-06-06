"Telemaniak" wraca jako serial. Jake Johnson i Damon Wayans Jr. gwiazdami

Pamiętacie jeszcze komedię "Telemaniak" z Jimem Carreyem i Matthew Broderickiem? Przesadnie intensywny serwisant kablówki wraca – na platformie streamingowej. W trzydziestą rocznicę premiery filmu serwis Hulu zamówił pilota inspirowanego nim serialu. W rolach głównych: Jake Johnson i Damon Wayans Jr.
O czym opowie nowy "Telemaniak"?
Getty Images © Kevin Winter
Pilotowy odcinek serialowej wersji "Telemaniaka
" napisali Rob Rosell
("U nas w Filadelfii
") oraz Joe Piarulli i Luan Thomas
("Cobra Kai
"). Twórcy zarzekają się, że są wielkimi fanami oryginału i nie mają zamiaru stworzyć remake'u, tylko oddać mu hołd
– w taki sposób, w jaki serialowe "Fargo
" oddało hołd klasykowi braci Coenów
. Zainspirowany filmem serial ma zgłębić mroczne absurdy współczesnej męskiej przyjaźni.
Oto oficjalny opis fabuły:
W świecie niekończącego się streamingu, bindżowania i algorytmów staromodny serwisant kablówki Chip Douglas (Jake Johnson
) pogrąża się w samotności. Niespodziewanie jednak Steven Stephens (Damon Wayans Jr.
), kolega z dzieciństwa, którego Chip nigdy nie zapomniał, dzwoni z prośbą o podłączenie kablówki. Odnowiona relacja daje każdemu z nich coś, czego brakowało w jego życiu... Póki entuzjazm Chipa nie zmieni się w obsesję. Johnson
i Wayans
spotkali się już wcześniej przy okazji serialu "Jess i chłopaki
".
Serial przygotowuje Sony Pictures Television. Oryginalny "Telemaniak" z 1996 roku opowiadał o samotnym i zdziwaczałym monterze kablówki, który nachodzi jednego ze swoich klientów, próbując się z nim zaprzyjaźnić
. Za kamerą stanął Ben Stiller
. Film zarobił swoje (103 miliony dolarów na całym świecie), ale nie był takim wielkim hitem, jak wcześniejsze produkcje z Carreyem
. Z czasem jednał zyskał kultowy status.
"Jess i chłopaki" – zwiastun