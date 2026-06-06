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"Telemaniak" wraca jako serial. Jake Johnson i Damon Wayans Jr. gwiazdami

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Telemaniak%22+wraca+jako+serial.+Jake+Johnson+i+Damon+Wayans+Jr.+gwiazdami-166966
&quot;Telemaniak&quot; wraca jako serial. Jake Johnson i Damon Wayans Jr. gwiazdami
źródło: Materiały prasowe
Pamiętacie jeszcze komedię "Telemaniak" z Jimem Carreyem i Matthew Broderickiem? Przesadnie intensywny serwisant kablówki wraca – na platformie streamingowej. W trzydziestą rocznicę premiery filmu serwis Hulu zamówił pilota inspirowanego nim serialu. W rolach głównych: Jake Johnson i Damon Wayans Jr.

O czym opowie nowy "Telemaniak"?



GettyImages-453322054.jpg Getty Images © Kevin Winter

Pilotowy odcinek serialowej wersji "Telemaniaka" napisali Rob Rosell ("U nas w Filadelfii") oraz Joe Piarulli i Luan Thomas ("Cobra Kai"). Twórcy zarzekają się, że są wielkimi fanami oryginału i nie mają zamiaru stworzyć remake'u, tylko oddać mu hołd – w taki sposób, w jaki serialowe "Fargo" oddało hołd klasykowi braci Coenów. Zainspirowany filmem serial ma zgłębić mroczne absurdy współczesnej męskiej przyjaźni.

Oto oficjalny opis fabuły:

W świecie niekończącego się streamingu, bindżowania i algorytmów staromodny serwisant kablówki Chip Douglas (Jake Johnson) pogrąża się w samotności. Niespodziewanie jednak Steven Stephens (Damon Wayans Jr.), kolega z dzieciństwa, którego Chip nigdy nie zapomniał, dzwoni z prośbą o podłączenie kablówki. Odnowiona relacja daje każdemu z nich coś, czego brakowało w jego życiu... Póki entuzjazm Chipa nie zmieni się w obsesję.
  
Johnson i Wayans spotkali się już wcześniej przy okazji serialu "Jess i chłopaki".

Serial przygotowuje Sony Pictures Television.

Oryginalny "Telemaniak" z 1996 roku opowiadał o samotnym i zdziwaczałym monterze kablówki, który nachodzi jednego ze swoich klientów, próbując się z nim zaprzyjaźnić. Za kamerą stanął Ben Stiller. Film zarobił swoje (103 miliony dolarów na całym świecie), ale nie był takim wielkim hitem, jak wcześniejsze produkcje z Carreyem. Z czasem jednał zyskał kultowy status.

"Jess i chłopaki" – zwiastun



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