"Terapia bez trzymanki": Czwarty sezon przyniesie zmiany
"Terapia bez trzymanki": Czwarty sezon przyniesie zmiany

Sezon trzeci serialu "Terapia bez trzymanki" powoli dobiega końca. Jego twórca Bill Lawrence zaczął już powoli sugerować, w jaką stronę pójdzie fabuła w sezonie czwartym. Showrunner zapowiada zmiany.
      

Czwarty sezon "Terapii bez trzymanki" będzie "ryzykowny"




Bill Lawrence zdradził, że czwarty sezon "Terapii bez trzymanki" przyniesie "kreatywny reset", wprowadzając świeżą historię z zachowaniem dotychczasowej obsady.

Scenarzysta wyjaśnił, że serial od początku był zaplanowany jako trwająca trzy sezony opowieść o żałobie, przebaczeniu i pójściu dalej ze swoim życiem. Ta opowieść dotarła już do planowanego zakończenia, więc twórcy przygotowują się do zmiany.
   
Lawrence opisał nadchodzący sezon jako "ryzykowny" i "ekscytujący". Dodał też, że nowa formuła pozwoli na rozwój postaci, które zgłębią nowe emocjonalne ścieżki zamiast powtarzać te same wątki.


W obsadzie serialu "Terapia bez trzymanki" są m.in. Jason Segel, Harrison Ford, Christa Miller i Jessica Williams.

Komediodramat "Terapia bez trzymanki" zadebiutował na Apple TV+ w 2023 roku. Bohaterem serialu jest grany przez Jasona Segela Jimmy, psychoterapeuta zmagający się z żałobą po śmierci żony. 

Powiązane artykuły Terapia bez trzymanki

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Podlasie": Komedia, ale czy zabawna? Recenzja

Filmy

Został skasowany. Teraz wraca na platformie Netflix

4 komentarze
Filmy Multimedia

Pedro Pascal na planie skandalizującego romansu (FOTO)

31 komentarzy
Filmy Box office

Box office USA: "Super Mario Galaxy Film" z kosmicznym wynikiem otwarcia

10 komentarzy
Inne Filmy

W Hollywood nie będzie strajku. Scenarzyści porozumieli się ze studiami

22 komentarze
Filmy Box office

Kino familijne triumfuje. Marzec w polskich kinach

6 komentarzy
Rankingi

Gdzie jest Wally? W "Apocalypto". Najlepsze Easter eggi z filmów i seriali

27 komentarzy