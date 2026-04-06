"Terapia bez trzymanki": Czwarty sezon przyniesie zmiany

Sezon trzeci serialu "Terapia bez trzymanki" powoli dobiega końca. Jego twórca Bill Lawrence zaczął już powoli sugerować, w jaką stronę pójdzie fabuła w sezonie czwartym. Showrunner zapowiada zmiany.
Czwarty sezon "Terapii bez trzymanki" będzie "ryzykowny" Bill Lawrence zdradził, że czwarty sezon "Terapii bez trzymanki" przyniesie "kreatywny reset", wprowadzając świeżą historię z zachowaniem dotychczasowej obsady.
Scenarzysta wyjaśnił, że serial od początku był zaplanowany jako trwająca trzy sezony opowieść o żałobie, przebaczeniu i pójściu dalej ze swoim życiem. Ta opowieść dotarła już do planowanego zakończenia, więc twórcy przygotowują się do zmiany. Lawrence opisał nadchodzący sezon jako "ryzykowny" i "ekscytujący".
Dodał też, że nowa formuła pozwoli na rozwój postaci, które zgłębią nowe emocjonalne ścieżki zamiast powtarzać te same wątki.
W obsadzie serialu "Terapia bez trzymanki
" są m.in. Jason Segel
, Harrison Ford
, Christa Miller
i Jessica Williams
.
Komediodramat "Terapia bez trzymanki
" zadebiutował na Apple TV+ w 2023 roku. Bohaterem serialu jest grany przez Jasona Segela
Jimmy, psychoterapeuta zmagający się z żałobą po śmierci żony.