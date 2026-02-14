Netflix skasował serial z genialnego uniwersum sci-fi

Jakiś czas temu Netflix ponownie zabrał nas do świata Terminatora za sprawą serialu "Terminator Zero". Niestety jego bohater nie może zacytować kultowego one-linera Arnolda Schwarzeneggera. Właśnie dowiedzieliśmy się, że projekt został skasowany. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Netflix kasuje "Terminatora Zero". Przeczytaj oświadczenie showrunnera
Informacją o decyzji Netfliksa podzielił się showrunner Mattson Tomlin
. W poście zamieszczonym na X przyznał, że choć "Terminator Zero
" został dobrze przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków, to wyniki oglądalności były niezadowalające dla platformy. Napisał też, że żałuje, iż nie będzie mógł pokazać wojny przyszłości, która miała rozegrać się w drugim i trzecim sezonie, ale jest bardzo zadowolony z tego, co udało mu się zrealizować.
Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:
Informacja ta nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że serial nie trafił ani do rankingu top 10 Netfliksa, ani do rankingu Nielsena, który zbiera dane z telewizorów na terenie Stanów Zjednoczonych. Tomlin przyznał też, że Netflix dostał propozycję realizacji dwóch lub trzech dodatkowych odcinków, które pomogłyby domknąć historię. Mimo że ją odrzucił, docenił gest ze strony streamingowego giganta: Mam poczucie, że historia, którą chcę opowiedzieć, jest znacznie dłuższa, a finał sezonu właściwie domknął ją w odpowiednim miejscu. Ale nie musieli tego robić. Tak wygląda dobre partnerstwo
– podsumował. Netflix dał naszemu projektowi doskonałe wsparcie, a ja dostałem ogromną swobodę twórczą, dzięki której mogłem zrealizować to, co chciałem. (…) Ten serial był drogi i bardzo czasochłonny. Aby uzasadnić swoje istnienie, musiałby przyciągnąć widzów widzów, ale oni po prostu nie przyszli.
Zobacz zwiastun serialu "Terminator Zero"
Amerykańsko-japońska animacja "Terminator Zero
" trafiła na Netflix w sierpniu 2024 roku. Jego bohaterką była wojowniczka z postapokaliptycznej przyszłości, która przeniosła się do 1997 roku, aby chronić naukowca zajmującego się sztuczną inteligencją. Przypominamy zwiastun: