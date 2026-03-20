"Terror": wiemy, kiedy serial powróci z trzecim sezonem!

Po siedmiu latach od premiery drugiego sezonu serialu "Terror", stacja AMC powróci do swojej niepokojącej serii. Jak donosi dziś portal MovieWeb, kontynuację serialu zobaczymy na małych ekranach już za moment. Trzeci sezon "Terroru" zadebiutuje bowiem 7 maja i będzie nosił podtytuł "Devil in Silver".
Co wiemy o trzecim sezonie "Terroru"?
AMC podzieliło się ostatnio oficjalnym opisem trzeciego sezonu "Terroru
". Na jego podstawie możemy założyć, że produkcja dość blisko będzie trzymała się litery tekstu powieści Victora LaValle
The Devil in Silver", która jest podstawą fabuły trzeciego sezonu serialu. Ten będzie koncentrował się na losach Peppera – pracownika zajmującego się przeprowadzkami, który w toku nieszczęśliwych okoliczności zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym New Hyde w Queens. Znajdując się w ośrodku, musi zmagać się z pacjentami, którzy działają przeciwko niemu, lekarzami skrywającymi mroczne sekrety, a może nawet z... samym Diabłem. Gdy mężczyzna przemieszcza się po piekielnym ośrodku, w którym nic nie jest takie, jakie się wydaje, w końcu odkrywa, że jedyną drogą do wolności jest odważne stawienie czoła istocie, która karmi się cierpieniem murów New Hyde.
Przypomnijmy, że pierwszy sezon "Terroru
", który miał swoją premierę w 2018 roku, śledził losy załogi dwóch statków XIX-wiecznej wyprawy arktycznej. Drugi sezon, "Terror: Dzień hańby
", rozgrywał się w japońskim obozie jenieckim. Tropem poprzedników trzeci także przyniesie nowe miejsce akcji i niepojawiających się wcześniej bohaterów.
W nich wcielą się tym razem: Dan Stevens
("Legion
"), który zagra Peppera, głównego bohatera opowieści, a także Judith Light
("Menu
"), CCH Pounder
("Avatar: Istota wody
"), John Benjamin Hickey
("Miasteczko Salem
"), Aasif Mandvi
("Stażyści
"), Stephen Root
("Barry
"), Marin Ireland
("Boogeyman
") i Michael Aronov
("Snowpiercer
").
W projekt wierzą też prawdziwe tuzy współczesnego Hollywood – producentem trzeciego sezonu jest bowiem Ridley Scott
("Łowca androidów
"), natomiast Karyn Kusama
("Zabójcze ciało
") będzie odpowiadać za reżyserię dwóch pierwszych odcinków serialu. Chris Cantwell ("Paper Girls
") oraz sam Victor LaValle
są z kolei autorami scenariusza i producentami wykonawczymi produkcji.
