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"Testament": zwiastun filmu. Benedict Cumberbatch i Anthony Hopkins w trillerze Guya Ritchiego

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&quot;Testament&quot;: zwiastun filmu. Benedict Cumberbatch i Anthony Hopkins w trillerze Guya Ritchiego
W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca "Testament". To nowe dzieło Guya Ritchiego, twórcy "Dżentelmenów" i "Sherlocka Holmesa". Główne role w filmie zagrali Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike i Anthony Hopkins.

"Testament": zwiastun




"Testament": o filmie



Fabuła skupia się na wpływowym arystokracie Malcolmie Fairbanku (Hopkins), który postanawia przejść na emeryturę i przekazać rodzinny majątek oraz biznes swojej córce Florence (Pike), od lat będącej jego prawą ręką. Decyzja rozwściecza jego syna Gideona.

Florence zgadza się więc zatrudnić jako ochroniarza swojego stajennego, Seana (Cumberbatch). Niepozorny mężczyzna skrywa jednak pewien sekret – przed laty był jedną z najpotężniejszych postaci brytyjskiego półświatka. Rodzinny spór szybko zamienia się w pełną zdrad, intryg i walki o władzę wojnę.

W obsadzie "Testamentu" znaleźli się także James Norton, Paddy Considine, Cosmo Jarvis i Pip Torrens

Premiera w przyszłym roku. 

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