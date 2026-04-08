"Testamenty" – kontynuacja "Opowieści podręcznej" już w Disney+
"Testamenty" – kontynuacja "Opowieści podręcznej" już w Disney+

Disney+ zaprezentował oficjalny zwiastun i plakat serialowej adaptacji powieści Margaret Artwood "Testamenty". Produkcja zadebiutuje 8 kwietnia wyłącznie w Disney+. Trzy odcinki pojawią się w dniu premiery, kolejne będą udostępniane co tydzień.

"Testamenty", kontynuacja "Opowieści podręcznej", to dramatyczna opowieść o dojrzewaniu w Gileadzie. Serial śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Gdy trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii dla przyszłych żon – miejsca, gdzie brutalnie wpaja się posłuszeństwo w imię boskiego porządku – ich więź uruchamia lawinę wydarzeń, która wywróci do góry nogami ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

W serialu występują: Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien.


Serial został stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bruce’a Millera, a producentami wykonawczymi są Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears oraz Mike Barker, który wyreżyserował także pierwsze trzy odcinki. "Testamenty" są produkcją MGM Television.
