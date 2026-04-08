"Testamenty" – kontynuacja "Opowieści podręcznej" już w Disney+

Disney+ zaprezentował oficjalny zwiastun i plakat serialowej adaptacji powieści Margaret Artwood "Testamenty". Produkcja zadebiutuje 8 kwietnia wyłącznie w Disney+. Trzy odcinki pojawią się w dniu premiery, kolejne będą udostępniane co tydzień.
Serial "Testamenty" – zobacz plakat i polski zwiastun
"Testamenty
", kontynuacja "Opowieści podręcznej
", to dramatyczna opowieść o dojrzewaniu w Gileadzie. Serial śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Gdy trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii dla przyszłych żon – miejsca, gdzie brutalnie wpaja się posłuszeństwo w imię boskiego porządku – ich więź uruchamia lawinę wydarzeń, która wywróci do góry nogami ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
"Testamenty" – zobacz zwiastun
W serialu występują: Ann Dowd
, Chase Infiniti
, Lucy Halliday
, Mabel Li, Amy Seimetz
, Brad Alexander
, Rowan Blanchard
, Mattea Conforti
, Zarrin Darnell-Martin
, Eva Foote
, Isolde Ardies
, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya
oraz Kira Guloien
.
Serial został stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bruce’a Millera
, a producentami wykonawczymi są Warren Littlefield
, Elisabeth Moss
, Steve Stark
, Shana Stein
, Maya Goldsmith
, John Weber
, Sheila Hockin
, Daniel Wilson
, Fran Sears
oraz Mike Barker
, który wyreżyserował także pierwsze trzy odcinki. "Testamenty
" są produkcją MGM Television.
