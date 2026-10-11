"The 14th": Ava DuVernay skrytykowana za użycie AI w swoim dokumencie

Podczas Nowojorskiego Festiwalu Filmowego zadebiutował nowy dokument Avy DuVernay, "14th", będący duchowym sequelem jej własnej "XIII poprawki". Nie obyło się bez kontrowersji. Co ciekawe, nie poszło o politykę i tytułową czternastą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, tylko o sztuczną inteligencję.
Do czego użyto AI w dokumencie "The 14th"?
Nominowany do Oscara dokument "XIII poprawka
" z 2016 roku opowiadał o związku między tytułową trzynastą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych (która znosiła niewolnictwo i prace przymusowe – z wyjątkiem pracy przymusowej więźniów) a wzrostem liczby więźniów w USA. "14th" robi podobną rzecz z czternastą poprawką, która dotyczy praw obywatelskich, w tym prawa do głosowania i tzw. klauzuli insurekcyjnej, a potem łączy to z postacią Donalda Trumpa. W filmie jest kilka scen, w których czarno-białe archiwalne fotografie zostają "ożywione": sportretowani na nich ludzie mrugają i śmieją się
. Niektórzy z krytyków uznali to za nadużycie sztucznej inteligencji – ingerencję w zdjęcia osób, które nie mogą wyrazić na to zgody. Na dodatek w filmie opowiadającym właśnie o tym, kto może kontrolować swoje prawa.
Podczas konferencji prasowej filmu Ava DuVernay
została poproszona o odniesienie się do kwestii użycia AI przy materiałach archiwalnych. Reżyserka nie wyparła się użycia sztucznej inteligencji. W trakcie researchu odkryłam, że niektóre ze zdjęć powstały z użyciem fotografii stereoskopowej. Można je oglądać tylko za pomocą specjalnego wizjera. Kiedy w tej maszynie postawisz obok siebie dwa zdjęcia, tworzą efekt podobny do 3D. Kiedy ty się ruszasz, one też się ruszają
, wyjaśniła reżyserka, zaznaczając, że chciała jedynie odtworzyć ten efekt dla widzów filmu.
Ostatni fabularny film Avy DuVernay
to "Origin
" z 2023 roku.
"Origin" – zwiastun