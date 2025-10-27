Newsy Filmy "The Adventures of Cliff Booth" trafi do kin? Znamy przybliżony czas premiery
Filmy

"The Adventures of Cliff Booth" trafi do kin? Znamy przybliżony czas premiery

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Adventures+of+Cliff+Booth%22+trafi+do+kin+latem+2026-163613
&quot;The Adventures of Cliff Booth&quot; trafi do kin? Znamy przybliżony czas premiery
źródło: Materiały prasowe
Twórcy "The Adventures of Cliff Booth" oszczędnie podają kolejne informacje na temat swojej produkcji. Można by zakładać, że wynika to z odległej daty premiery, opóźniającej początki okresu promocyjnego. Tymczasem Variety przychodzi z informacją sugerującą coś odwrotnego, podając przybliżony czas, w którym widzowie będą mogli obejrzeć najnowszy projekt Davida Finchera. Spin-off "Pewnego razu w Hollywood" zobaczymy na platformie już latem przyszłego roku.

"The Adventures of Cliff Booth" z premierą latem 2026



Informacja podana przez Variety jest częścią dłuższego artykułu dotyczącego premier Netflixa w amerykańskiej sieci kin AMC. Sprawa jest o tyle ciekawa, że dotychczas sieć i platforma streamingowa miały dosyć chłodne relacje: AMC unikało wyświetlania produkcji Netflixa na swoich ekranach. Inaczej ma być w przypadku The Adventures of Cliff Booth" – jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji przyszłego roku ma pojawić się na ekranach kin w szerokiej dystrybucji zanim trafi na streaming. W tej chwili nie wiadomo, ile czasu będzie dzielić obie daty premier, ani czy film będzie wyświetlany w kinach w naszym kraju.

62863_1.13.jpg


Jak dotąd nie podano, o czym dokładnie opowie fabuła "The Adventures of Cliff Booth". Z całą pewnością na pierwszym planie zobaczymy bohatera Brada Pitta znanego z "Pewnego razu w Hollywood". Krążą jednak słuchy, że tym razem Cliff Booth nie będzie kaskaderem, tylko tak zwanym "fixerem". Film ma przedstawiać dalsze losy Bootha w jego pracy w Hollywood. 

Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły, a Fincher planuje zakończyć je do końca roku. W obsadzie poza Bradem Pittem zobaczymy także m.in. Elizabeth Debicki, Scotta Caana, Yahyę Abdula-Mateena II i Carlę Gugino.

"Pewnego razu… w Hollywood" w podcaście Mam parę uwag



Aktualnie filmografię Quentina Tarantino zamyka "Pewnego razu… w Hollywood". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 



Na noże: dyskutujemy o filmach Davida Finchera



Przypominamy odcinek programu Na noże, w którym Łukasz Muszyński i Jakub Popielcki wybierają najlepsze, najgorsze, najbardziej niedoceniane i najbardziej przeceniane filmy Davida Finchera

Powiązane artykuły The Adventures of Cliff Booth

Zobacz wszystkie artykuły

Pewnego razu... w Hollywood  (2019)

 Pewnego razu... w Hollywood

The Adventures of Cliff Booth  (2027)

 The Adventures of Cliff Booth

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

John Carpenter nienawidzi "Substancji"

13 komentarzy

"To: Witamy w Derry" już dziś w serwisie HBO Max! Drugi odcinek wyjątkowo w Halloween!

Filmy

Powstała Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego. Co na niej?

10 komentarzy
Filmy

American Psycho będzie kobietą? Jest nawet kandydatka

30 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

24. CINEMAFORUM: Poznajcie zwycięzców

Filmy

Prędzej umrę, niż użyję AI" – mówi Guillermo del Toro

25 komentarzy

EnergaCAMERIMAGE: Poznaj skład Konkursu Wideoklipów 2025

1 komentarz