"The Adventures of Cliff Booth" trafi do kin? Znamy przybliżony czas premiery

Twórcy "The Adventures of Cliff Booth" oszczędnie podają kolejne informacje na temat swojej produkcji. Można by zakładać, że wynika to z odległej daty premiery, opóźniającej początki okresu promocyjnego. Tymczasem Variety przychodzi z informacją sugerującą coś odwrotnego, podając przybliżony czas, w którym widzowie będą mogli obejrzeć najnowszy projekt Davida Finchera. Spin-off "Pewnego razu w Hollywood" zobaczymy na platformie już latem przyszłego roku.
"The Adventures of Cliff Booth" z premierą latem 2026
Informacja podana przez Variety jest częścią dłuższego artykułu dotyczącego premier Netflixa w amerykańskiej sieci kin AMC. Sprawa jest o tyle ciekawa, że dotychczas sieć i platforma streamingowa miały dosyć chłodne relacje: AMC unikało wyświetlania produkcji Netflixa na swoich ekranach. Inaczej ma być w przypadku The Adventures of Cliff Booth
" – jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji przyszłego roku ma pojawić się na ekranach kin w szerokiej dystrybucji zanim trafi na streaming. W tej chwili nie wiadomo, ile czasu będzie dzielić obie daty premier, ani czy film będzie wyświetlany w kinach w naszym kraju.
Jak dotąd nie podano, o czym dokładnie opowie fabuła "The Adventures of Cliff Booth
". Z całą pewnością na pierwszym planie zobaczymy bohatera Brada Pitta
znanego z "Pewnego razu w Hollywood
". Krążą jednak słuchy, że tym razem Cliff Booth nie będzie kaskaderem, tylko tak zwanym "fixerem". Film ma przedstawiać dalsze losy Bootha w jego pracy w Hollywood.
Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły, a Fincher
planuje zakończyć je do końca roku. W obsadzie poza Bradem Pittem
zobaczymy także m.in. Elizabeth Debicki
, Scotta Caana
, Yahyę Abdula-Mateena II
i Carlę Gugino
.
