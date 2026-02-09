Brad Pitt powraca jako Cliff Booth! Teaser Super Bowl filmu "The Adventures of Cliff Booth"

Netflix miał prawdziwą niespodziankę dla swoich fanów. Podczas Super Bowl platforma niespodziewanie zaprezentowała pierwszy teaser filmu "The Adventures of Cliff Booth"! TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Tak wygląda sequel "Pewnego razu... w Hollywood" "The Adventures of Cliff Booth" to kontynuacja filmu Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood"
. Reżyser oryginału jednak nie nakręcił kontynuacji, ale pracował przy scenariuszu. Jego miejsce za kamerą zajął David Fincher
. W roli Cliffa pojawi się za to Brad Pitt
, który wcielił się też w postać u Tarantino
.
Szczegóły fabuły filmu wciąż nie są znane. Pierwszy teaser niewiele w tym aspekcie zmienił.
W obsadzie filmu są także: Elizabeth Debicki
, Yahya Abdul-Mateen II
, Carla Gugino
, Timothy Olyphant
, Scott Caan
, Holt McCallany
i Peter Weller
.
Data premiery "The Adventures of Cliff Booth"
na razie nie została ujawniona.
Teaser filmu "The Adventures of Cliff Booth"