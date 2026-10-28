Twórca "Braci ze stali" opowie o baseballu

Studio A24 kupiło prawa do bestsellerowej powieści Chada Harbacha "The Art of Fielding" oraz jej kontynuacji "The Brightness". W projekt zaangażowani są Sean Durkin ("Bracia ze stali") i Beau Willimon ("House of Cards").
Co wiemy o "The Art of Fielding"?
Akcja "The Art of Fielding" toczy się na fikcyjnym Westish College. Głównym bohaterem jest Henry Skrimshander – utalentowany baseballista, który jako jedyny z drużyny ma szansę na kontynuację kariery sportowej. Niestety jeden nieudany rzut nie tylko stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość, ale też przewraca do góry nogami życie jego kolegów. Podczas gdy Henry zmaga się z wątpliwościami, jego najlepszy przyjaciel – kapitan drużyny Mike Schwartz – dochodzi do wniosku, że wspierając kolegę, poświęcił własne ambicje.
Kontynuacja opowiada o artystycznej grupie studentek, których feministyczny happening staje się punktem zapalnym w ogólnokrajowych wojnach kulturowych.
Obowiązki showrunnera i reżysera przypadły Seanowi Durkinowi
, który współpracował już ze studiem przy "Braciach ze stali
". Harbach będzie jednym z producentów wykonawczych – obok Jordana Tappisa
("Rozdzielenie
") i Willimona
.
Seriale studia A24
W CV studia A24 znajdziemy takie seriale jak "Awantura
", "The Curse
", a ostatnio "Margo jest spłukana
" i "Crystal Lake
".
Zobacz zwiastun "Braci ze stali"
"Bracia ze stali
" to oparta na faktach historia wrestlingowego klanu Von Erichów. W rolach głównych wystąpili Zac Efron
, Jeremy Allen White
, Harris Dickinson
, Stanley Simmons
i Holt McCallany
. Przypominamy zwiastun: