Newsy Filmy "The Batman Part II": Batmobil potrącił aktora. Co wiemy o wypadku na planie?
Filmy

"The Batman Part II": Batmobil potrącił aktora. Co wiemy o wypadku na planie?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Batman+Part+II%22%3A+Batmobil+potr%C4%85ci%C5%82+aktora.+Co+wiemy+o+wypadku+na+planie-169449
&quot;The Batman Part II&quot;: Batmobil potrącił aktora. Co wiemy o wypadku na planie?
źródło: materialy promocyjne
Twórcy "The Batman Part II" zmagali się już m.in. z hollywoodzkimi strajkami, problemami obsadowymi (szereg aktorów odrzucił rolę Christophera Denta, czyli ojca Harveya) i zmianami na stanowisku reżysera (z powodów rodzinnych Matt Reeves musiał opuścić plan, a film kończy Steven Soderbergh). Teraz media informują o wypadku z udziałem Batmobilu, do którego doszło podczas pracy nad jedną ze scen.

Wypadek na planie "The Batman Part II"


O wypadku, do jakiego doszło na planie widowiska "The Batman Part II", poinformował brytyjski tabloid "The Sun". W trakcie pracy nad jedną ze scen niewymieniony z nazwiska członek obsady miał zostać potrącony przez Batmobil. 

Filmy o Batmanie słyną z ambitnych scen, ale ta poszła naprawdę źle i skończyła się tak, że jeden z członków obsady został ranny. Osoby pracujące na planie mówiły, że Batmobil kogoś potrącił. Zdjęcia zostały wstrzymane po tym wypadku – czytamy w wypowiedzi anonimowego źródła. Tego rodzaju filmy akcji zawsze niosą ze sobą pewne ryzyko, a ta sytuacja służy jako przypomnienie o tym. Na szczęście osoba, która została ranna, otrzymała pomoc w szpitalu, a teraz dochodzi do siebie w domu.

GettyImages-2292362308.jpg Getty Images © Martin Grimes
Sierpień 2026. Plan filmu "The Batman Part II" w Glasgow

"Batman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Batmanie" Matta Reevesa



Zobacz zwiastun filmu "Batman"


"Batman" Matta Reevesa trafił na ekrany w 2022 roku. Wcielającemu się w tytułową rolę Robertowi Pattinsonowi partnerowali m.in. Zoë Kravitz (jako Kobieta-Kot), Jeffrey Wright (jako porucznik Gordon) i Colin Farrell (jako Pingwin). Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły The Batman Part II

Zobacz wszystkie artykuły

The Batman Part II  (2028)

 The Batman Part II

Batman  (2022)

 Batman

Pingwin  (2024)

 Pingwin

Mroczny Rycerz  (2008)

 Mroczny Rycerz

Najnowsze Newsy

Chcesz zmienić nick na Filmwebie? Teraz to możliwe!

34 komentarze
Podcast Filmy

Podcast Freaks and Geeks: Czego uczą nas "Bracia przyrodni"?

Filmy

Gwiazda "Backrooms" dołączy do "X-Men"?

Filmy

"Godzilla... +1"? Seria może otrzymać trzecią część

Filmy Box office

Box Office Świat: "Clayface" królem Halloween

4 komentarze
VOD Seriale

Dave Bautista nabiera masy do "God of War"

11 komentarzy
Filmy

"Obsesja" wróci w rozszerzonej wersji?

4 komentarze