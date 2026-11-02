"The Batman Part II": Batmobil potrącił aktora. Co wiemy o wypadku na planie?

Twórcy "The Batman Part II" zmagali się już m.in. z hollywoodzkimi strajkami, problemami obsadowymi (szereg aktorów odrzucił rolę Christophera Denta, czyli ojca Harveya) i zmianami na stanowisku reżysera (z powodów rodzinnych Matt Reeves musiał opuścić plan, a film kończy Steven Soderbergh). Teraz media informują o wypadku z udziałem Batmobilu, do którego doszło podczas pracy nad jedną ze scen.
Wypadek na planie "The Batman Part II"
O wypadku, do jakiego doszło na planie widowiska "The Batman Part II
", poinformował brytyjski tabloid "The Sun". W trakcie pracy nad jedną ze scen niewymieniony z nazwiska członek obsady miał zostać potrącony przez Batmobil. Filmy o Batmanie słyną z ambitnych scen, ale ta poszła naprawdę źle i skończyła się tak, że jeden z członków obsady został ranny. Osoby pracujące na planie mówiły, że Batmobil kogoś potrącił. Zdjęcia zostały wstrzymane po tym wypadku
– czytamy w wypowiedzi anonimowego źródła. Tego rodzaju filmy akcji zawsze niosą ze sobą pewne ryzyko, a ta sytuacja służy jako przypomnienie o tym. Na szczęście osoba, która została ranna, otrzymała pomoc w szpitalu, a teraz dochodzi do siebie w domu.
Getty Images © Martin Grimes
Sierpień 2026. Plan filmu "The Batman Part II" w Glasgow
"Batman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Batmanie
" Matta Reevesa
:
Zobacz zwiastun filmu "Batman"
"Batman
" Matta Reevesa
trafił na ekrany w 2022 roku. Wcielającemu się w tytułową rolę Robertowi Pattinsonowi
partnerowali m.in. Zoë Kravitz
(jako Kobieta-Kot
), Jeffrey Wright
(jako porucznik Gordon
) i Colin Farrell
(jako Pingwin
). Przypominamy zwiastun: