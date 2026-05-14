"The Batman Part II": Colin Farrell oficjalnie wraca jako Pingwin

Ile postów w serwisie X potrzebuje Matt Reeves, żeby ujawnić informację, która nie będzie zaskoczeniem dla nikogo? Wygląda na to, że siedem. Reżyser widowiska "The Batman Part II" opublikował w mediach społecznościowych szereg wpisów, które potwierdzają, że w obsadzie filmu powróci szereg aktorów z pierwszej cześci. Reeves zapowiada jednak więcej atrakcji na jutro.
         

Kto wraca w kontynuacji "Batmana"?



Z postów Matta Reevesa wynika, że w "The Batman Part II" u boku Roberta Pattinsona wystąpią znani z pierwszego filmu Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oz Cobblepot/Pingwin), Jayme Lawson (Bella Réal) i Gil Perez-Abraham (funkcjonariusz Martinez).








Reeves zapowiada, że jutro ujawni więcej. Możliwe, że otrzymamy wreszcie oficjalne potwierdzenie tego, co wiemy już od jakiegoś czasu: tego, że w filmie zagrają Scarlett Johansson (Gilda Dent), Sebastian Stan (Harvey Dent) oraz Charles Dance (Christopher Dent).
    
Premierę filmu zapowiedziano na 1 października 2027.

