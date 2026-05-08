"The Batman Part II": Matt Reeves przygotowuje się do zdjęć

Mimo że "The Batman Part II" otrzymał zielone światło krótko po premierze pierwszej części, na ekrany trafi dopiero pod koniec przyszłego roku. Zdjęcia udostępnione ostatnio przez reżysera Matta Reevesa w mediach społecznościowych powinny jednak uspokoić fanów, którzy mogą się zastanawiać, czy film w ogóle powstanie.
"The Batman Part II": Matt Reeves dzieli się zdjęciami z testówMatt Reeves
podzielił się na X serią wpisów ze zdjęciami z przygotowań do prac na planie widowiska "The Batman Part II
". Oryginalne posty możecie zobaczyć poniżej:
Fabuła filmu "The Batman Part II
" trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo jednak, że kluczową rolę odegra w nim rodzina Dentów. Oprócz Harveya Denta
(Sebastian Stan
) i jego ojca Christophera (Charles Dance
, który przyjął rolę odrzuconą przez Brada Pitta
, Daniela Craiga
i Roberta De Niro
) w filmie pojawi się też Gilda Dent, żona Harveya (Scarlett Johansson
).
