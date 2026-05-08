"The Batman Part II": Matt Reeves przygotowuje się do zdjęć
Bleeding Cool / autor: /
źródło: materialy promocyjne
Mimo że "The Batman Part II" otrzymał zielone światło krótko po premierze pierwszej części, na ekrany trafi dopiero pod koniec przyszłego roku. Zdjęcia udostępnione ostatnio przez reżysera Matta Reevesa w mediach społecznościowych powinny jednak uspokoić fanów, którzy mogą się zastanawiać, czy film w ogóle powstanie. 

Matt Reeves podzielił się na X serią wpisów ze zdjęciami z przygotowań do prac na planie widowiska "The Batman Part II". Oryginalne posty możecie zobaczyć poniżej: 




Fabuła filmu "The Batman Part II" trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo jednak, że kluczową rolę odegra w nim rodzina Dentów. Oprócz Harveya Denta (Sebastian Stan) i jego ojca Christophera (Charles Dance, który przyjął rolę odrzuconą przez Brada Pitta, Daniela Craiga i Roberta De Niro) w filmie pojawi się też Gilda Dent, żona Harveya (Scarlett Johansson).

"Batman" Matta Reevesa w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Batmanie" Matta Reevesa:



Zobacz zwiastun "Batmana"


"Batman" trafił na ekrany w 2022 roku. W tytułowego bohatera wcielił się Robert Pattinson, któremu partnerowali m.in. Zoë Kravitz (jako Kobieta Kot), Jeffrey Wright (jako porucznik Gordon), Colin Farrell (jako Pingwin) i Paul Dano (jako Człowiek-Zagadka). Przypominamy zwiastun:


