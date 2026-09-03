"The Batman Part II": nowe nagrania z planu. Zdradzają istotny element fabuły?

Zdjęcia do "The Batman Part II" trwają, a do sieci trafiły nowe interesujące nagrania z planu. Co udało się uchwycić?
Uwaga. Poniżej wynikające z nagrań spoilery dotyczące filmu!
Trwa realizacja kontynuacji "Batmana"
Na nagraniach widać moment zniszczenia Batmobilu. Samochód zostaje wyrzucony na ulicę Gotham. Według serwisu ComicBookMovie scena może być zwieńczeniem starcia Batmana z policją Gotham. Jeśli bohater w chwili zniszczenia znajduje się w pojeździe, sytuacja z pewnością nie wygląda dla niego dobrze. Nie wiadomo jednak, co dokładnie doprowadza do wypadku.
Zniszczony Batmobil może oznaczać, że w sequelu Batman
będzie musiał skorzystać z nowego pojazdu. Na razie nie wiadomo, czy i w jakiej formie pojawi się on w filmie. W pierwszej części samochód miał stosunkowo niewiele czasu ekranowego i był wykorzystywany przede wszystkim podczas pościgu za Pingwinem
.
Fabuła "The Batman Part II" pozostaje pilnie strzeżona, dlatego materiały rejestrowane podczas zdjęć mogą zdradzać istotne szczegóły filmu. Nie wiadomo również, czy zniszczenie Batmobilu ma jakikolwiek związek z innym niedawnym nagraniem z planu
, na którym Alfred Pennyworth
próbuje reanimować Bruce’a Wayne’a
.
Reżyser Matt Reeves
wcześniej zapewniał, że grający Batmana Robert Pattinson
był bardzo zadowolony ze scenariusza. Sam aktor określił scenariusz jako "nadzwyczajny" i zapowiedział, że film będzie wyjątkowy oraz bardzo różny od pierwszej części.
W obsadzie znaleźli się także Scarlett Johansson
, Sebastian Stan
, Colin Farrell
, Andy Serkis
, Jeffrey Wright
, Charles Dance
, Jayme Lawson
, Gil Perez-Abraham
, Sebastian Koch
i Brian Tyree Henry
. Premiera filmu zaplanowana jest na 18 lutego 2028 roku.
"Batman" (2022) - zwiastun