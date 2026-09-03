Newsy Filmy "The Batman Part II": nowe nagrania z planu. Zdradzają istotny element fabuły?
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"The Batman Part II": nowe nagrania z planu. Zdradzają istotny element fabuły?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Batman+Part+II%22%3A+nowe+nagrania+z+planu+filmu+z+Robertem+Pattinsonem.+Zdradzaj%C4%85+istotny+element+fabu%C5%82y-168376
&quot;The Batman Part II&quot;: nowe nagrania z planu. Zdradzają istotny element fabuły?
Zdjęcia do "The Batman Part II" trwają, a do sieci trafiły nowe interesujące nagrania z planu. Co udało się uchwycić?

Uwaga. Poniżej wynikające z nagrań spoilery dotyczące filmu!

Trwa realizacja kontynuacji "Batmana"




Na nagraniach widać moment zniszczenia Batmobilu. Samochód zostaje wyrzucony na ulicę Gotham. Według serwisu ComicBookMovie scena może być zwieńczeniem starcia Batmana z policją Gotham. Jeśli bohater w chwili zniszczenia znajduje się w pojeździe, sytuacja z pewnością nie wygląda dla niego dobrze. Nie wiadomo jednak, co dokładnie doprowadza do wypadku.

Zniszczony Batmobil może oznaczać, że w sequelu Batman będzie musiał skorzystać z nowego pojazdu. Na razie nie wiadomo, czy i w jakiej formie pojawi się on w filmie. W pierwszej części samochód miał stosunkowo niewiele czasu ekranowego i był wykorzystywany przede wszystkim podczas pościgu za Pingwinem.





Fabuła "The Batman Part II" pozostaje pilnie strzeżona, dlatego materiały rejestrowane podczas zdjęć mogą zdradzać istotne szczegóły filmu. Nie wiadomo również, czy zniszczenie Batmobilu ma jakikolwiek związek z innym niedawnym nagraniem z planu, na którym Alfred Pennyworth próbuje reanimować Bruce’a Wayne’a.

Reżyser Matt Reeves wcześniej zapewniał, że grający Batmana Robert Pattinson był bardzo zadowolony ze scenariusza. Sam aktor określił scenariusz jako "nadzwyczajny" i zapowiedział, że film będzie wyjątkowy oraz bardzo różny od pierwszej części.

W obsadzie znaleźli się także Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch i Brian Tyree Henry. Premiera filmu zaplanowana jest na 18 lutego 2028 roku.

"Batman" (2022) - zwiastun



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