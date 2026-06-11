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"The Batman Part II" : Ile Pingwina w filmie? Colin Farrell zapowiada "majstersztyk"

Deadline / autor: /
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&quot;The Batman Part II&quot; : Ile Pingwina w filmie? Colin Farrell zapowiada &quot;majstersztyk&quot;
źródło: Materiały prasowe
Colin Farrell szykuje się na powrót do roli Pingwina. W najnowszym wywiadzie aktor zdradził, jak dużą rolę odegra jego postać w widowisku "The Batman Part II" w reżyserii Matta Reevesa. Ujawnił też, co myśli o scenariuszu filmu.

Mało Pingwina w "Batmanie 2"?



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Lecę do Londynu za cztery czy pięć tygodni. Nie mam tam dużo do roboty, ale będę pracował przez cztery czy pięć tygodni, kilka tygodni. Jestem podekscytowany jako fan, powiedział Colin Farrell w wywiadzie dla portalu Collider.
  
Aktor skomentował też scenariusz, nazywając go "nadzwyczajnym". Matt jest bardzo błyskotliwy i głęboko zależy mu na historiach, które opowiada, dodał gwiazdor.
   
Farrell już wcześniej chwalił scenariusz "Batmana 2" w podcaście "Happy Sad Confused". Podzieliłem się z Mattem wieloma przemyśleniami o scenariuszu. Naprawdę uważam, że to majstersztyk. Współczesne arcydzieło gatunku. Tekst jest wspaniały, a Robert Pattinson ma tam piękną drogę do przejścia razem z publicznością.

Jest gęsty, bardzo inteligentny, głęboki i pełen detali. Mówię za dużo. Myślę, że powstanie z tego wyjątkowy film, podsumował aktor.

W "The Batman Part II" u boku Roberta Pattinsona wystąpią znani z pierwszego filmu Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oz Cobblepot/Pingwin), Jayme Lawson (Bella Réal) i Gil Perez-Abraham (funkcjonariusz Martinez). Obok nich pojawia się Scarlett Johansson, Sebastian Stan i Charles Dance, którzy według doniesień mają się wcielić w Gildę Dent, Harveya Denta i Christophera Denta. W obsadzie pojawią się także Brian Tyree Henry i Sebastian Koch, jednak nie wiadomo, jakie role przypadną tym aktorom.

Premierę filmu zapowiedziano na 1 października 2027.

"Pingwin" – zwiastun


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