"The Batman Part II" : Ile Pingwina w filmie? Colin Farrell zapowiada "majstersztyk"

Colin Farrell szykuje się na powrót do roli Pingwina. W najnowszym wywiadzie aktor zdradził, jak dużą rolę odegra jego postać w widowisku "The Batman Part II" w reżyserii Matta Reevesa. Ujawnił też, co myśli o scenariuszu filmu
.
Mało Pingwina w "Batmanie 2"? Lecę do Londynu za cztery czy pięć tygodni. Nie mam tam dużo do roboty, ale będę pracował przez cztery czy pięć tygodni, kilka tygodni. Jestem podekscytowany jako fan
, powiedział Colin Farrell
w wywiadzie dla portalu Collider. Aktor skomentował też scenariusz, nazywając go "nadzwyczajnym". Matt jest bardzo błyskotliwy i głęboko zależy mu na historiach, które opowiada
, dodał gwiazdor. Farrell
już wcześniej chwalił scenariusz "Batmana 2
" w podcaście "Happy Sad Confused". Podzieliłem się z Mattem wieloma przemyśleniami o scenariuszu. Naprawdę uważam, że to majstersztyk. Współczesne arcydzieło gatunku. Tekst jest wspaniały, a Robert Pattinson ma tam piękną drogę do przejścia razem z publicznością. Jest gęsty, bardzo inteligentny, głęboki i pełen detali. Mówię za dużo. Myślę, że powstanie z tego wyjątkowy film
, podsumował aktor.
W "The Batman Part II
" u boku Roberta Pattinsona
wystąpią znani z pierwszego filmu Jeffrey Wright
(Jim Gordon), Andy Serkis
(Alfred Pennyworth), Colin Farrell
(Oz Cobblepot/Pingwin), Jayme Lawson
(Bella Réal) i Gil Perez-Abraham
(funkcjonariusz Martinez). Obok nich pojawia się Scarlett Johansson
, Sebastian Stan
i Charles Dance
, którzy według doniesień mają się wcielić w Gildę Dent, Harveya Denta
i Christophera Denta. W obsadzie pojawią się także Brian Tyree Henry
i Sebastian Koch
, jednak nie wiadomo, jakie role przypadną tym aktorom.
Premierę filmu zapowiedziano na 1 października 2027.
"Pingwin" – zwiastun