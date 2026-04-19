"Batman 2". Gwiazda "Gry o tron" z rolą odrzuconą przez Pitta, Craiga i De Niro

Wygląda na to, że rola, która odrzuciło pół Hollywood, została wreszcie obsadzona. Chodzi rzecz jasna o Christophera Denta w filmie DC "The Batman Part II".
Grał ojca Tyriona, będzie ojcem Dwóch Twarzy
Radosną wiadomość obwieścił portal Deadline. Otóż twierdzi on, że negocjacje w sprawie przyjęcia roli Christophera Denta prowadzi właśnie Charles Dance
. Aktor jest oczywiście najlepiej znany ze swojej roli w "Grze o tron"
, gdzie zagrał ojca Tyriona, Cersei i Jaime'ego.
Getty Images © Kate Green
Christopher Dent z kolei to w świecie DC
ojciec Harveya Denta
, lepiej znanego jako Dwie Twarze. Wydawać by się mogło, że postać jest na tyle atrakcyjna, że każdy w Hollywood będzie chciał go zagrać w filmie Matta Reevesa
. Tymczasem rola okazała się niezwykle problematyczna. Do jej zagrania wskazywani byli: Brad Pitt, Stellan Skarsgård,Daniel Craig, Robert De Niro oraz Viggo Mortensen. Wszyscy ją odrzucili.
Oficjalnie fabuła filmu Matta Reevesa "The Batman Part II"
nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że kluczową rolę odegra w nim rodzina Dentów. Oprócz Harveya Denta
(którego zagra Sebastian Stan
) i jego ojca Christophera w filmie pojawia się też Gilda Dent, żona Harveya (wcieli się w nią Scarlett Johansson
).
Główną rolę w filmie zagra oczywiście Robert Pattinson
. W obsadzie są także: Jeffrey Wright
, Colin Farrell
, Barry Keoghan
i Paul Dano
.
