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"Batman 2" jak "Liga Sprawiedliwości"? Nowy reżyser dokończy zdjęcia

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Batman+Part+II%22.+Steven+Soderbergh+zast%C4%85pi+Matta+Reevesa+na+planie+widowiska-169137
&quot;Batman 2&quot; jak &quot;Liga Sprawiedliwości&quot;? Nowy reżyser dokończy zdjęcia
Fani "Batmana" poznali losy kontynuacji. I wielu z nich bardzo się zaniepokoiło. Otóż na plan "The Batman Part II" wejdzie nowy reżyser, który dokończy zdjęcia. To wywołało skojarzenia z sytuacją z "Ligą Sprawiedliwości". Matt Reeves, reżyser kontynuacji "Batmana", musiał więc w mediach społecznościowych wydać oficjalne oświadczenie, w którym uspokajał fanów.

Kto odpowiada za kształt filmu "The Batman Part II"?



Przypomnijmy, że po długim okresie przygotowawczym w tym roku wreszcie ruszyły zdjęcia do widowiska "The Batman Part II". Niestety, w związku z pilną sprawą rodzinną plan filmu musiał opuścić jego reżyser, Matt Reeves. Zdjęcia zostały przerwane.

Sprawa jest na tyle poważna, że w najbliższym czasie Reeves nie będzie mógł wrócić na plan. Postanowiono więc, że zdjęcia dokończy ktoś inny. Tą osobą jest Steven Soderbergh.

To rzecz jasna przywołuje sytuację z "Ligą Sprawiedliwości", kiedy to Zack Snyder z powodów rodzinnych musiał opuścić plan widowiska. Jego miejsce zajął Joss Whedon.

01.jpg Getty Images © Dominique Charriau


Jednak sytuacja z "The Batman Part II" jest inna. Zarówno studio, jak i sam Soderbergh podkreślają w oficjalnych komunikatach, że Matt Reeves nie został odsunięty od projektu i że będzie na bieżąco kontrolował sytuację.

Ponieważ Matt Reeves nadal zajmuje się ważną sprawą rodzinną, Steven Soderbergh, będący wielbicielem twórczości Matta, skontaktował się z nim i - przy pełnym wsparciu DC Studios - wkroczy do akcji, aby pomóc scenarzyście i reżyserowi dokończyć ostatnie tygodnie głównych zdjęć do filmu 'The Batman Part II'. Matt i Steven będą ściśle współpracować z aktorami oraz ekipą filmową, aby zrealizować wizję Matta dotyczącą tego filmu - brzmi oficjalny komunikat DC Studios.

Uważam, że praca Matta Reevesa nad filmem 'The Batman' była znakomita - przemyślana, dopracowana w każdym szczególe i niezwykle spójna. Naszym celem jest współpraca z Mattem i jego zespołem, aby nakręcony materiał płynnie komponował się z tym, co już powstało, i pozwolił Mattowi dokończyć film zgodnie z jego wizją - napisał Soderbergh.

Mimo tych zapewnień Matt Reeves musiał przerwać milczenie i osobiście potwierdzić w mediach społecznościowych, że pozostaje reżyserem filmu i że "The Batman Part II" powstaje zgodnie z jego wizją.





Filmografię Stevena Soderbergha zamyka tegoroczny dokument "John Lennon: The Last Interview". Reżyser ostatnio jednak wzbudził kontrowersje, ponieważ ujawnił, że w swoim kolejnym projekcie - widowisku historycznym o wojnie amerykańsko-hiszpańskiej - zamierza korzystać z pomocy AI.

Zwiastun filmu "Szpiedzy", który nakręcił Steven Soderbergh




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