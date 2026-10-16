"Batman 2" jak "Liga Sprawiedliwości"? Nowy reżyser dokończy zdjęcia

Fani "Batmana" poznali losy kontynuacji. I wielu z nich bardzo się zaniepokoiło. Otóż na plan "The Batman Part II" wejdzie nowy reżyser, który dokończy zdjęcia. To wywołało skojarzenia z sytuacją z "Ligą Sprawiedliwości". Matt Reeves, reżyser kontynuacji "Batmana", musiał więc w mediach społecznościowych wydać oficjalne oświadczenie, w którym uspokajał fanów.
Kto odpowiada za kształt filmu "The Batman Part II"?
Przypomnijmy, że po długim okresie przygotowawczym w tym roku wreszcie ruszyły zdjęcia do widowiska "The Batman Part II
". Niestety, w związku z pilną sprawą rodzinną plan filmu musiał opuścić jego reżyser
, Matt Reeves
. Zdjęcia zostały przerwane.
Sprawa jest na tyle poważna, że w najbliższym czasie Reeves nie będzie mógł wrócić na plan.
Postanowiono więc, że zdjęcia dokończy ktoś inny. Tą osobą jest Steven Soderbergh.
To rzecz jasna przywołuje sytuację z "Ligą Sprawiedliwości
", kiedy to Zack Snyder
z powodów rodzinnych musiał opuścić plan widowiska. Jego miejsce zajął Joss Whedon
.
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Jednak sytuacja z "The Batman Part II" jest inna. Zarówno studio, jak i sam Soderbergh podkreślają w oficjalnych komunikatach, że Matt Reeves nie został odsunięty od projektu i że będzie na bieżąco kontrolował sytuację. Ponieważ Matt Reeves nadal zajmuje się ważną sprawą rodzinną, Steven Soderbergh, będący wielbicielem twórczości Matta, skontaktował się z nim i - przy pełnym wsparciu DC Studios - wkroczy do akcji, aby pomóc scenarzyście i reżyserowi dokończyć ostatnie tygodnie głównych zdjęć do filmu 'The Batman Part II'. Matt i Steven będą ściśle współpracować z aktorami oraz ekipą filmową, aby zrealizować wizję Matta dotyczącą tego filmu
- brzmi oficjalny komunikat DC Studios. Uważam, że praca Matta Reevesa nad filmem 'The Batman' była znakomita - przemyślana, dopracowana w każdym szczególe i niezwykle spójna. Naszym celem jest współpraca z Mattem i jego zespołem, aby nakręcony materiał płynnie komponował się z tym, co już powstało, i pozwolił Mattowi dokończyć film zgodnie z jego wizją
- napisał Soderbergh
.
Mimo tych zapewnień Matt Reeves
musiał przerwać milczenie i osobiście potwierdzić w mediach społecznościowych, że pozostaje reżyserem filmu i że "The Batman Part II
" powstaje zgodnie z jego wizją.
Filmografię Stevena Soderbergha
zamyka tegoroczny dokument "John Lennon: The Last Interview
". Reżyser ostatnio jednak wzbudził kontrowersje, ponieważ ujawnił, że w swoim kolejnym projekcie - widowisku historycznym o wojnie amerykańsko-hiszpańskiej - zamierza korzystać z pomocy AI.
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