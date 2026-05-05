"The Bear": tajemniczy odcinek specjalny właśnie trafił na Disney+

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: materialy promocyjne
Pierwsze dni po majówce nie mogły okazać się lepsze dla fanów "The Bear". Przed momentem na platformę Disney+ trafił bowiem specjalny odcinek-niespodzianka przygotowany przez twórców serialu o nazwie "Gary". Jeśli nie mieliście jeszcze planów na ten wtorkowy wieczór, reżyser Christopher Storer właśnie nakrył wam do stołu. 

"The Bear": co wiemy o specjalnym odcinku?



"Gary", niespodziewanie debiutujący właśnie na platformie Disney+, jest godzinnym odcinkiem specjalnym skoncentrowanym wokół postaci granych przez Ebona Moss-Bachracha i Jona Bernthala. Aktorzy są również współautorami jego scenariusza, z kolei twórca produkcji Christopher Storer zajął się jego reżyserią. Co najciekawsze, "Gary" jest prequelem serialu, zagłębiającym się w wydarzenia poprzedzające akcję "The Bear". Dotychczas serial nie przyzwyczaił fanów do tego typu działań: jest to pierwszy odcinek specjalny w historii serii, dodatkowo debiutujący na platformie w zupełnie nieoczekiwany, niezapowiedziany wcześniej sposób.



"Gary" opowiada historię podróży Richiego (Ebon Moss-Bachrach) i Mikeya (Jon Bernthal) do miejscowości Gary w stanie Indiana. Odcinek przygląda się skomplikowanej relacji obu mężczyzn i pozwala lepiej zrozumieć genezy bohaterów serialu. O jego premierze niecałą godzinę temu na Instagramie poinformował właśnie Moss-Bachrach, opisując post w następujący sposób:

Szykujcie się na GARY'EGO!!!! Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy się z Wami w końcu podzielić tą małą przygodą Richiego i Mikeya. Scenariusz napisałem wspólnie z Jonem Bernthalem. Wyreżyserował go jedyny w swoim rodzaju Christopher Storer. Praca nad tym odcinkiem była spełnieniem marzeń. Podziękowania dla wspaniałych ludzi z Gary w Indianie i, jak zawsze, z Chicago w Illinois.

Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:


"The Bear" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki omawiają pierwsze dwa sezony "The Bear": 



Zobacz zwiastun czwartego sezonu "The Bear"


Czwarty sezon "The Bear" zadebiutował na ekranach w czerwcu ubiegłego roku. Został nominowany do Złotych Globów w trzech kategoriach, ale nie zdobył żadnej statuetki. Przypominamy zwiastun: 


