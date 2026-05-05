"The Bear": tajemniczy odcinek specjalny właśnie trafił na Disney+

Pierwsze dni po majówce nie mogły okazać się lepsze dla fanów "The Bear". Przed momentem na platformę Disney+ trafił bowiem specjalny odcinek-niespodzianka przygotowany przez twórców serialu o nazwie "Gary". Jeśli nie mieliście jeszcze planów na ten wtorkowy wieczór, reżyser Christopher Storer właśnie nakrył wam do stołu.
"The Bear": co wiemy o specjalnym odcinku?
"Gary", niespodziewanie debiutujący właśnie na platformie Disney+, jest godzinnym odcinkiem specjalnym skoncentrowanym wokół postaci granych przez Ebona Moss-Bachracha
i Jona Bernthala
. Aktorzy są również współautorami jego scenariusza, z kolei twórca produkcji Christopher Storer
zajął się jego reżyserią. Co najciekawsze, "Gary" jest prequelem serialu, zagłębiającym się w wydarzenia poprzedzające akcję "The Bear
". Dotychczas serial nie przyzwyczaił fanów do tego typu działań: jest to pierwszy odcinek specjalny w historii serii, dodatkowo debiutujący na platformie w zupełnie nieoczekiwany, niezapowiedziany wcześniej sposób.
"Gary" opowiada historię podróży Richiego (Ebon Moss-Bachrach
) i Mikeya (Jon Bernthal
) do miejscowości Gary w stanie Indiana. Odcinek przygląda się skomplikowanej relacji obu mężczyzn i pozwala lepiej zrozumieć genezy bohaterów serialu. O jego premierze niecałą godzinę temu na Instagramie poinformował właśnie Moss-Bachrach
, opisując post w następujący sposób: Szykujcie się na GARY'EGO!!!! Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy się z Wami w końcu podzielić tą małą przygodą Richiego i Mikeya. Scenariusz napisałem wspólnie z Jonem Bernthalem. Wyreżyserował go jedyny w swoim rodzaju Christopher Storer. Praca nad tym odcinkiem była spełnieniem marzeń. Podziękowania dla wspaniałych ludzi z Gary w Indianie i, jak zawsze, z Chicago w Illinois.
