Jak smakował nam 5. sezon "The Bear"? Recenzja ostatniego sezonu

"The Bear" – recenzja 5. sezonu serialu

"The Bear" – zwiastun 5. sezonu

W recenzji czytamy:A jak dynamika całego sezonu przedstawiana była w konkretnych odcinkach? Radosław Czyż pisze, że:Krytyk dodaje, żeJak finał 5. sezonu The Bear domyka opowieść? Satysfakcjonująco – Radosław Czyż pisze, że