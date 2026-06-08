"The Bear" – to już jest koniec. Zobacz zwiastun finałowych odcinków

Przed nami 5. finałowy sezon serialu "The Bear", którego sezon 1. okazał się w 2022 roku streamingowym fenomenem. Najnowsze odcinki, w których Jeremy Allen White, Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach wcielający się w restauratorów borykających się z zawodowymi problemami i prywatnymi demonami, zadebiutują na platformie Disney+ 25 czerwca.
"The Bear" sezon 5. – zobacz zwiastun finałowych odcinków
Piąty i zarazem finałowy sezon serialu "The Bear
" rozpoczyna się rankiem po tym, jak Sydney, Richie i Sugar odkrywają, że Carmy porzucił branżę gastronomiczną, pozostawiając restaurację w ich rękach.
Bez pieniędzy, w obliczu groźby sprzedaży lokalu i nadciągającej burzy, zespół musi zjednoczyć siły, by zrealizować jeszcze jeden, ostatni serwis. Ostatecznie bohaterowie dochodzą do wniosku, że to, co czyni restaurację "idealną", może wcale nie być związane z jedzeniem, lecz z ludźmi, którzy ją tworzą.
"Mam parę uwag" #66: Kto nie lubi serialu "The Bear"?
Posłuchajcie podcastu "Mam parę uwag", w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o dwóch sezonach serialu, którego gwiazdami są Jeremy Allen White
, Ayo Edebiri
i Ebon Moss-Bachrach
. Spodziewajcie się wielu metafor kulinarnych.