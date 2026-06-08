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"The Bear" – to już jest koniec. Zobacz zwiastun finałowych odcinków

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Bear%22+sezon+5.+Zobacz+zwiastun+fina%C5%82owych+odcink%C3%B3w-167003
&quot;The Bear&quot; – to już jest koniec. Zobacz zwiastun finałowych odcinków
Przed nami 5. finałowy sezon serialu "The Bear", którego sezon 1. okazał się w 2022 roku streamingowym fenomenem. Najnowsze odcinki, w których Jeremy Allen White, Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach wcielający się w restauratorów borykających się z zawodowymi problemami i prywatnymi demonami, zadebiutują na platformie Disney+ 25 czerwca.

"The Bear" sezon 5. – zobacz zwiastun finałowych odcinków




Piąty i zarazem finałowy sezon serialu "The Bear" rozpoczyna się rankiem po tym, jak Sydney, Richie i Sugar odkrywają, że Carmy porzucił branżę gastronomiczną, pozostawiając restaurację w ich rękach.

Bez pieniędzy, w obliczu groźby sprzedaży lokalu i nadciągającej burzy, zespół musi zjednoczyć siły, by zrealizować jeszcze jeden, ostatni serwis. Ostatecznie bohaterowie dochodzą do wniosku, że to, co czyni restaurację "idealną", może wcale nie być związane z jedzeniem, lecz z ludźmi, którzy ją tworzą.

"Mam parę uwag" #66: Kto nie lubi serialu "The Bear"?



Posłuchajcie podcastu "Mam parę uwag", w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o dwóch sezonach serialu, którego gwiazdami są Jeremy Allen White, Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach. Spodziewajcie się wielu metafor kulinarnych.

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