"The Bear". Wiemy, kiedy zobaczymy ostatnie odcinki. Data premiery finałowego sezonu

Koniec "The Bear" w czerwcu lub sierpniu. Zależy od tego, gdzie oglądacie

Zwiastun serialu "The Bear"

Wszystko jest już jasne. FX Networks właśnie ogłosiło plan emisji piątego sezonu serialu. Jest to ostatnia odsłona tego show.Amerykańska premiera została wyznaczona na. W Polsce będzie to już 3:00 26 czerwca.Serial składać się będzie z. NaJednak w Ameryce 5. sezon zadebiutuje również 25 czerwca. Jednak tam zostaną pokazane tylko pierwsze dwa odcinki, a kolejne będą prezentowane co tydzień. W ten sposób osoby, które nie posiadają platformy Disneya,Informacja o dacie premiery 5. sezonunastąpiła dzień po tym, jak na platformie Disney+ (Hulu w Ameryce) pojawił się, czyli odcinek specjalny rozgrywający się przed wydarzeniami z pierwszego sezonu.