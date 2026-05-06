"The Bear". Wiemy, kiedy zobaczymy ostatnie odcinki. Data premiery finałowego sezonu

Jak wiadomo, nadchodzący 5. sezon serialu "The Bear" będzie zarazem jego ostatnim. Dziś już wiemy, kiedy to nastąpi.
Koniec "The Bear" w czerwcu lub sierpniu. Zależy od tego, gdzie oglądacie
Wszystko jest już jasne. FX Networks właśnie ogłosiło plan emisji piątego sezonu serialu "The Bear"
. Jest to ostatnia odsłona tego show.
Amerykańska premiera została wyznaczona na 25 czerwca o 18:00 według czasu Los Angeles
. W Polsce będzie to już 3:00 26 czerwca.
Serial składać się będzie z ośmiu odcinków
. Na platformie Hulu (na świecie Disney+) wszystkie odcinki będą dostępne od razu.
Jednak w Ameryce 5. sezon zadebiutuje również 25 czerwca na antenie stacji FX
. Jednak tam zostaną pokazane tylko pierwsze dwa odcinki, a kolejne będą prezentowane co tydzień. W ten sposób osoby, które nie posiadają platformy Disneya, skończą oglądać "The Bear" na początku sierpnia.
Informacja o dacie premiery 5. sezonu "The Bear"
nastąpiła dzień po tym, jak na platformie Disney+ (Hulu w Ameryce) pojawił się "Gary"
, czyli odcinek specjalny rozgrywający się przed wydarzeniami z pierwszego sezonu.
Zwiastun serialu "The Bear"