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Nikolaj Coster-Waldau zgłębi tajemnice "Czarnych taśm"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Black+Tapes%22%3A+Nikolaj+Coster-Waldau+gwiazd%C4%85+serialu+MGM%2B.+To+adaptacja+popularnego+podcastu-169341
Nikolaj Coster-Waldau zgłębi tajemnice &quot;Czarnych taśm&quot;
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
MGM+ dało zielone światło serialowi "The Black Tapes" – adaptacji popularnego podcastu pod tym samym tytułem. Gwiazdą projektu będzie Nikolaj Coster-Waldau.

Co wiemy o "Black Tapes"?


W "The Black Tapes" Coster-Waldau wcieli się w dr. Richarda Stranda – błyskotliwego psychiatrę o niejasnej przeszłości. Wraz z Alex Regan – nieustępliwą badaczką zjawisk nadprzyrodzonych – zajmuje się on wyjaśnianiem przypadków nawiedzeń, opętań, zaginięć i mrocznych legend, które składają się na tytułowe "Czarne taśmy". Zagłębiając się w kolejne sekrety, bohaterowie odkrywają tajemnicze okultystyczne bractwo.


Terry Miles i Paul Bae, czyli twórcy oryginału, będą zaangażowani w projekt jako producenci wykonawczy. Obowiązki showrunnera przypadły Johnowi Rogersowi

Nie tylko Jaime Lannister z "Gry o tron". Skąd jeszcze znany jest Nikolaj Coster-Waldau?


Najbardziej znaną rolą w dorobku Nikolaja Costera-Waldau jest bez wątpienia Jaime Lannister z "Gry o tron". W CV pochodzącego z Danii aktora znajdziemy takie filmy jak "Skazany", "Łowcy głów", "Niepamięć" czy "Bogowie Egiptu". Aktualnie jego filmografię zamyka drugi sezon zrealizowanego dla Apple TV serialu "O jedno cię proszę". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. realizowany przez Roberta Zemeckisa thriller psychologiczny "The Last Mrs. Parrish", w którym partneruje Jennifer Lopez i Isabel May. Projekt aktualnie jest na etapie postprodukcji. 

Zobacz zwiastun serialu "O jedno cię proszę"


"O jedno cię proszę" to adaptacja powieści autorstwa Laury Dave. Wcielającemu się w główną rolę Costerowi-Waldau partnerują mu m.in. Jennifer Garner, Angourie Rice, Augusto Aguilera i Geoff Stults. Przypominamy zwiastun: 


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