Nikolaj Coster-Waldau zgłębi tajemnice "Czarnych taśm"

MGM+ dało zielone światło serialowi "The Black Tapes" – adaptacji popularnego podcastu pod tym samym tytułem. Gwiazdą projektu będzie Nikolaj Coster-Waldau.
Co wiemy o "Black Tapes"?
W "The Black Tapes
" Coster-Waldau
wcieli się w dr. Richarda Stranda – błyskotliwego psychiatrę o niejasnej przeszłości. Wraz z Alex Regan – nieustępliwą badaczką zjawisk nadprzyrodzonych – zajmuje się on wyjaśnianiem przypadków nawiedzeń, opętań, zaginięć i mrocznych legend, które składają się na tytułowe "Czarne taśmy". Zagłębiając się w kolejne sekrety, bohaterowie odkrywają tajemnicze okultystyczne bractwo.
Terry Miles i Paul Bae, czyli twórcy oryginału, będą zaangażowani w projekt jako producenci wykonawczy. Obowiązki showrunnera przypadły Johnowi Rogersowi
.
Nie tylko Jaime Lannister z "Gry o tron". Skąd jeszcze znany jest Nikolaj Coster-Waldau?
Najbardziej znaną rolą w dorobku Nikolaja Costera-Waldau
jest bez wątpienia Jaime Lannister
z "Gry o tron
". W CV pochodzącego z Danii aktora znajdziemy takie filmy jak "Skazany
", "Łowcy głów
", "Niepamięć
" czy "Bogowie Egiptu
". Aktualnie jego filmografię zamyka drugi sezon zrealizowanego dla Apple TV serialu "O jedno cię proszę
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. realizowany przez Roberta Zemeckisa
thriller psychologiczny "The Last Mrs. Parrish
", w którym partneruje Jennifer Lopez
i Isabel May
. Projekt aktualnie jest na etapie postprodukcji.
Zobacz zwiastun serialu "O jedno cię proszę"
"O jedno cię proszę
" to adaptacja powieści autorstwa Laury Dave. Wcielającemu się w główną rolę Costerowi-Waldau
partnerują mu m.in. Jennifer Garner
, Angourie Rice
, Augusto Aguilera
i Geoff Stults
. Przypominamy zwiastun: