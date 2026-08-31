Ile "Wiedźmina" jest w "The Blood of Dawnwalker"? Recenzja

Zbliża się premiera "The Blood of Dawnwalker" – nowej gry twórców "Wiedźmina", w której będziecie mogli wcielić się w wampira Coena. Michał Walkiewicz już ją ograł i dzieli się swoimi wrażeniami w recenzji.
Recenzja gry "The Blood of Dawnwalker"Przed premierą "The Blood of Dawnwalker" w sieci roiło się od porównań gry do "Wiedźmina III: Dzikiego Gonu". Nic dziwnego, skoro za produkcję odpowiada studio złożone w dużej mierze z byłych pracowników CD Projekt RED, z reżyserem Konradem Tomaszkiewiczem na czele. Nęciło mnie ćwiczenie intelektualne, by ani razu nie wspomnieć o Geralcie z Rivii, ale jak widzicie – poległem w przedbiegach
– pisze w swojej recenzji Michał Walkiewicz.
Czy porównania do "Wiedźmina
" były zasadne? Autor odpowiada: "Wiedźmina", istotnie, widać tu wszędzie: w klimacie późnego średniowiecza przefiltrowanym przez impresjonizm oraz malarstwo romantyzmu; w ekspresyjnych twarzach postaci, ich potoczystym języku oraz dyskretnym rozgryzaniu specyfiki kulturowego tygla; wreszcie – w specyficznym "flow" rozgrywki, w której eksploracja, walka oraz elementy fabularne odmierzone są z aptekarską precyzją.
Autor chwali grę od strony technicznej: Ludzkie, wampirze, i "magiczne" umiejętności bywają całkiem pomysłowe (jak podgotowywanie krwi pechowca, który podniósł na nas miecz) i zostały elegancko upchnięte w trzech drzewkach rozwoju. Mają też dedykowane "waluty", czyli tradycyjne punkty doświadczenia, albo poziomy "ukrwienia", podnoszone dzięki regularnemu spijaniu krwi z otwartych tętnic. Cały system jest na tyle elastyczny, by zachęcać do eksperymentowania. I zarazem na tyle konserwatywny, by promować głównie ładowanie punktów w siłę oraz częstotliwość ataków krytycznych.
Ale w tej beczce miodu jest i łyżka dziegciu: Tym większa szkoda, że wszystkie te mechaniki oraz fantastycznie pomyślane bajery walczą o naszą uwagę z dziesiątkami mniejszych lub większych błędów, a także – w niektórych sferach rozgrywki – z generalną koncepcyjną fuszerką.
Walkiewicz przyznaje: Mam spory problem z oceną "The Blood of Dawnwalker". Pod względem technicznym nie jest wzór z Sèvres. Gra wygląda efektownie, co pozostaje zasługą kapitalnej plastycznej koncepcji, ale cóż – nie ma komu wznosić tu pieśni. Jest też pełna przyjemnych w użyciu oraz ambitnych mechanik, które momentami uginają się pod ciężarem błędów i kiepskiej implementacji. Zaś jako przegląd ugruntowanych w popkulturze wampirycznych tropów wytrzymuje porównania z klasyką – także tą literacką.
Całą recenzję Michała Walkiewicza znajdziecie TUTAJ
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The Blood of Dawnwalker" – zwiastun
Plakat gry The Blood of Dawnwalker3
Grasz jako Coen, młody mężczyzna, który stał się Dawnwalkerem, istotą balansującą na granicy świata dnia i krainy nocy – jako nie w pełni człowiek, nie całkowicie wampir. Masz 30 dni i nocy, by uratować swoją rodzinę lub dokonać zemsty na swoim suwerenie, niszcząc wszystkich, którzy staną ci na drodze.