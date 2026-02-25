"The Boroughs": nowy serial twórców "Stranger Things". Znamy datę premiery. Są też zdjęcia

Netflix zaostrza apetyt na nowy serial od twórców "Stranger Things". Właśnie zapowiedziano, że "The Boroughs" braci Duffer trafi na platformę 21 maja. Czego się spodziewać? Do sieci trafiły też pierwsze zdjęcia z bohaterami.
"The Boroughs" – co wiemy o serialu?
Pomysłodawcami fabuły "The Boroughs
" są Jeffrey Addiss
i Will Matthews
, scenarzyści serialu "Ciemny kryształ: Czas buntu
". Tym razem zabierają widzów do… spokojnej społeczności emerytów. A przynajmniej z pozoru spokojnej. Gdy nowy mieszkaniec pogrążony w żałobie wpada na trop czegoś zdecydowanie nieludzkiego, łączy siły z grupą nietypowych outsiderów. Szybko okazuje się, że jesień życia może być znacznie bardziej niebezpieczna, niż ktokolwiek przypuszczał – a seniorzy wcale nie są tak bezbronni, jak się wydaje.
Obsada robi wrażenie. W głównych rolach zobaczymy m.in. Alfreda Molinę
, Geenę Davis
, Alfre Woodard
, Denisa O’Hare’a
, Clarke’a Petersa
i Billa Pullmana
. Towarzyszą im m.in. Jena Malone
, Karan Soni
i Jane Kaczmarek
.
Serial ma mieć 8 odcinków.
The Boroughs" – zobacz pierwsze zdjęcia z serialu
Bracia Duffer nie kryją, że od dawna marzyli o historii w duchu filmu "Kokon
" Rona Howarda
– opowieści o starszych bohaterach, która nie żartuje z ich wieku. "The Boroughs
" ma traktować swoich bohaterów serio: jako ludzi z przeszłością, stratami i realnymi problemami, do których dochodzą jeszcze sprawy z zupełnie innego świata.
