"The Boys": Śmierć tej postaci zszokowała widzów. O kogo chodzi?

Eric Kripke zapowiedział, że w piątym (i finałowym) sezonie "The Boys" nie zamierza oszczędzać bohaterów. Kto pożegnał się z życiem w wyemitowanym właśnie piątym odcinku?
UWAGA!
Dalsza część tekstu zawiera spojlery z 5. sezonu "The Boys"
W piątym sezonie "The Boys
" grany przez Antony'ego Starra
Homelander, który sprawuje faktyczną władzę, sterując marionetkowym prezydentem, postanawia ogłosić się bogiem. Konfrontacja z nim kończy się tragicznie dla Firecracker – wydawałoby się jednej z najbardziej oddanych mu osób. O pracy nad sceną opowiedziała wcielająca się w bohaterkę Valorie Curry
: Kiedy przeczytałam tę scenę po raz pierwszy, wydawało mi się, że Firecracker błaga w sposób, który może widzieliśmy już wcześniej, i nie do końca rozumiałam, dlaczego Homelander działa tak impulsywnie. (…) Miałam szczęście, że wszystkie moje sceny w tym odcinku nakręciliśmy w porządku chronologicznym, bo dzięki temu mogłam doświadczyć zachodzących w niej przemian, albo powinnam raczej powiedzieć załamania, jakiego doświadczyła Firecracker. Jest tak kompletnie załamana i u kresu sił, kiedy wchodzi do tego pokoju. I wydaje mi się, że właśnie z tego powodu kłótnia, w którą się to przeradza, wynika z tego, że nic jej już nie zostało, nie ma żadnego filtra. Maska całkowicie opada i dlatego jest na niego zła.
Getty Images © Mandadori Portfolio
Valorie Curry na premierze piątego sezonu "The Boys"
uważa też, że Firecracker zginęła, gdyż udało jej się obnażyć słabość Homelnadera: Miałam poczucie, że wygrywa ten spór i stawia go przez to w niezręcznej sytuacji. To było dla niego zbyt niekomfortowe, czuł się z tym zbyt bezbronny. Za bardzo obnażyło to jego człowieczeństwo, czyli to, od czego przez cały piąty sezon próbował się dystansować. Dlatego Friecracker musiała odejść.
W piątym sezonie "The Boys
" Billy Butcher
i jego ekipa szykują się do ostatecznego starcia z Homelanderem. Finałowy odcinek trafi na ekrany 20 maja. Przypominamy zwiastun: