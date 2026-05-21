"The Boys" dobiegło końca. Serial zmienił zakończenie komiksu?

Po pięciu sezonach i siedmiu latach od premiery serial "The Boys" dobiegł końca. Po wczorajszym finale w internecie pojawiły się reakcje fanów i nie są one jednoznacznie pozytywne. Jak zakończył się serial? Uwaga - poniżej znajdują się spoilery dotyczące zakończenia serialu i komiksowego pierwowzoru.
Finał 5. sezonu pokazał ostateczne starcie Homelandera i ekipy Billy’ego Butchera. Kulminacyjna walka rozgrywa się w Białym Domu, a kluczową rolę odgrywa Kimiko, która wykorzystuje swoje nowe zdolności, by osłabić przeciwnika. Pozbawiony mocy Homelander zostaje ostatecznie zabity przez Butchera przy użyciu łomu. Tymczasem The Deep ginie po walce ze Starlight, a sam Butcher po zwycięstwie nad Homelanderem zamierza wykorzystać wirusa zabijającego superludzi, jednak zostaje powstrzymany przez Hughiego, który śmiertelnie go postrzela.
W serialu jak w komiksie?
Serialowe zakończenie częściowo odbiega od finału komiksu Gartha Ennisa
i Daricka Robertsona
. W oryginale Homelander ginie z rąk Black Noira, który okazuje się jego klonem stworzonym przez Vought. To właśnie Noir odpowiada również za wiele zbrodni, o które przez lata obwiniano Homelandera. Po brutalnym pojedynku Black Noir pokonuje Homelandera, ale chwilę później sam zostaje zabity przez Butchera. Na tym historia w komiksie się jednak nie kończy. Podobnie jak w serialu, Butcher zamierza masowo zabić supków, przekonany, że każdy człowiek z mocami stanowi zagrożenie dla świata. Komiksowy Butcher staje się pełnoprawnym antagonistą finału i zaczyna eliminować nawet swoich dawnych sojuszników i członków drużyny.
Ostatecznie dochodzi do konfrontacji z Hughiem (na szczycie Empire State Building), który zabija Butchera, by ostatecznie powstrzymać go przed realizacją planu.
Co sądzą widzowie?
Z opinii dostępnych w sieci wynika, że część fanów uważa finał za satysfakcjonujące zakończenie jednej z najgłośniejszych serialowych produkcji ostatnich lat. Chwalone są przede wszystkim występy Antony’ego Starra
i Karla Urbana
oraz sam pojedynek Homelandera z Butcherem. Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Niektórzy widzowie twierdzą, że ostatni sezon próbował domknąć zbyt wiele wątków jednocześnie, przez co część wydarzeń wydaje się pośpieszna. Wśród zarzutów pojawia się m.in. także niewykorzystanie postaci z "Gen V
" oraz niespełnienie obietnicy, którą dawały materiały promocyjne (m.in. wizerunek Homelandera nad wstrząsaną ekspolozją Ziemią). Na ten moment średnia ocena odcinka w serwisie IMDb wynosi 6,7/10, co jest jedną z najniższych ocen w całym serialu. To oczywiście nie koniec uniwersum "The Boys" - już teraz w przygotowaniu się "Vought Rising" oraz "The Boys: Mexico".
