"The Boys" - krytycy ocenili 5. sezon serialu. Godne zakończenie?

Już dziś będziemy mogli obejrzeć premierowe odcinki piątego, ostatniego sezonu serialu "The Boys". W sieci dostępne są już recenzje. Jak nastrajają na zakończenie?
to serial platformy Prime Video bazujący na komiksach Gartha Ennisa
i Daricka Robertsona
. To opowieść o grupie osób, które stają do walki z będącymi poza wszelką kontrolą superbohaterami. Tak rozpoczyna się wojna, w czasie której odkryte zostały szokujące tajemnice. Teraz Homelander przygotowuje się do przejęcia całkowitej władzy, a Butcher gotów jest na każde zło, by tylko mu w tym przeszkodzić. Z opinii wynika, że 5. sezon "The Boys" to kulminacja wszystkiego, co serial robił przez lata.
Amon Warmann z "Empire" komentuje, że wizja "superbohaterskiego reżimu udającego rząd" daje ogromne pole do komentarza społecznego, choć jego zdaniem realizacja bywa momentami jak "krzyczenie w ogłuszającą burzę". Podobnie inni recenzenci zwracają uwagę na tempo: finał "poświęca sporo czasu na ustawienie pionków przed ostatecznym starciem z Homelanderem", co działa zarówno na korzyść, jak i niekiedy spowalnia narrację.
Nie brakuje jednak głosów, że ogólnie serial pozostaje wierny konwencji. Alberto Carlos z "Espinof" pisze wprost, że sezon dostarcza "solidną dawkę wszystkiego, co definiuje serię: przemocy, krwi, zwrotów akcji i humorystycznych dialogów"
. Inni dodają, że choć produkcja jest "głupkowata i bardzo krwawa", to nigdy nie przestaje być szczera w tym, co chce powiedzieć.
Wielu krytyków docenia też podejście do finału i wierność postaciom. Victoria Luxford z "NME" chwali to, że twórcy nie próbują na siłę zaskakiwać, tylko konsekwentnie dążą do jasno wyznaczonego celu, dzięki czemu sezon jest jednocześnie "zabawny, bezczelny i zaskakująco poruszający"
Nie wszyscy są jednak równie entuzjastyczni. Nicola Austin z "Radio Times" ocenia, że finał jest "bardziej przygnębiająco mroczny niż diaboliczny", a humor i pewna iskra, które kiedyś wyróżniały serial, są tym razem mniej obecne. Pojawiają się też opinie, że to w gruncie rzeczy bardzo podobna odsłona do poprzednich - widzowie "dostają dokładnie to, czego się spodziewają", co dla jednych jest zaletą, a dla innych może być oznaką stagnacji.
Z drugiej strony część recenzentów twierdzi, że gdy historia nabiera rozpędu, wszystko wskakuje na swoje miejsce - stawka jest wyraźna, satyra nabiera świeżości, a nawet forma serialu lekko ewoluuje. Ostatecznie to satysfakcjonujący finał.
Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes zebrano 34 recenzje, a 97% z nich to opinie pozytywne.
"The Boys" - zwiastun 5. sezonu