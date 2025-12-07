"The Boys". Tak, to Jared Padalecki! Zobacz zwiastun finałowego sezonu

Chłopcy wrócili! W sobotę w czasie konwentu CCXP w São Paulo zaprezentowany został zwiastun finałowego sezonu serialu "The Boys". Przy okazji ogłoszono, kiedy swoją premierę będą miały nowe odcinki.
Źle się dzieje w państwie Ojczyznosława
Zwiastun piątego sezonu "The Boys"
przedstawia Amerykę rządzoną twardą ręką przez Ojczyznosława. Rzeźnik i reszta ekipy staje przed trudnym, być może niemożliwym, zadaniem powstrzymania superbohaterów. Do czego będą zdolni? Przedsmak odpowiedzi znajdziecie w zwiastunie.
Pierwsze dwa odcinku piątego sezonu będą miały swoją premierę 8 kwietnia
. Wielki finał serialu zaplanowano na 20 maja
.
W Brazylii z fanami serialu spotkali się: twórca Eric Kripke
oraz gwiazdy Erin Moriarty
, Laz Alonso
, Karen Fukuhara
, Tomer Capone
i Colby Minifie
.
Zabrakło jednak tych osób, dla których wielu fanów w ogóle myśli o obejrzeniu piątego sezonu. Chodzi tu oczywiście o Jareda Padaleckiego
oraz Jensena Acklesa
i Jeffreya Deana Morgana
. Dołączenie do obsady Padaleckiego
doprowadziło do ponownego pojawienia się w jednym show wszystkich najważniejszych gwiazd serialu "Nie z tego świata
". A o to błagali fani od dawna. Na szczęście Padalecki
pojawia się na chwilę w samym zwiastunie.
Zwiastun 5. sezonu serialu "The Boys"