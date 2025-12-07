Newsy Seriale "The Boys". Tak, to Jared Padalecki! Zobacz zwiastun finałowego sezonu
Seriale / Wideo

"The Boys". Tak, to Jared Padalecki! Zobacz zwiastun finałowego sezonu

youtube.com / autor: /
&quot;The Boys&quot;. Tak, to Jared Padalecki! Zobacz zwiastun finałowego sezonu
Chłopcy wrócili! W sobotę w czasie konwentu CCXP w São Paulo zaprezentowany został zwiastun finałowego sezonu serialu "The Boys". Przy okazji ogłoszono, kiedy swoją premierę będą miały nowe odcinki.

Źle się dzieje w państwie Ojczyznosława



Zwiastun piątego sezonu "The Boys" przedstawia Amerykę rządzoną twardą ręką przez Ojczyznosława. Rzeźnik i reszta ekipy staje przed trudnym, być może niemożliwym, zadaniem powstrzymania superbohaterów. Do czego będą zdolni? Przedsmak odpowiedzi znajdziecie w zwiastunie.


Pierwsze dwa odcinku piątego sezonu będą miały swoją premierę 8 kwietnia. Wielki finał serialu zaplanowano na 20 maja.

W Brazylii z fanami serialu spotkali się: twórca Eric Kripke oraz gwiazdy Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone i Colby Minifie.

Zabrakło jednak tych osób, dla których wielu fanów w ogóle myśli o obejrzeniu piątego sezonu. Chodzi tu oczywiście o Jareda Padaleckiego oraz Jensena Acklesa i Jeffreya Deana Morgana. Dołączenie do obsady Padaleckiego doprowadziło do ponownego pojawienia się w jednym show wszystkich najważniejszych gwiazd serialu "Nie z tego świata". A o to błagali fani od dawna. Na szczęście Padalecki pojawia się na chwilę w samym zwiastunie.

Zwiastun 5. sezonu serialu "The Boys"




