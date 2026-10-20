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Ten film będzie jak połączenie "Big Lebowskiego" i filmów o Jasonie Bournie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Burnout%22%3A+Timo+Tjahjanto+za+sterami+nowej+komedii+akcji.+Co+o+niej+wiemy-169204
Ten film będzie jak połączenie &quot;Big Lebowskiego&quot; i filmów o Jasonie Bournie
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Timo Tjahjanto (na zdjęciu wyżej) wyrasta na jednego z głównych hollywoodzkich specjalistów od kina akcji. Reżyser filmu "Nikt 2" z Bobem Odenkirkiem i zbliżającego się "Pszczelarza 2" z Jasonem Stathamem ma już nowy projekt. Jest nim opowiadająca o wypalonym agencie CIA komedia akcji "The Burnout". Projekt powstaje dla studia Miramax.

Co wiemy o "The Burnout"?


"The Burnout" opisywane jest jako połączenie "Big Lebowskiego" i filmów o Jasonie Bournie. Bohater – były agent CIA, który odszedł z agencji ze względu na wypalenie zawodowe – prowadzi beztroskie życie na Ibizie. Niestety wbrew swojej woli zostaje zmuszony, by wrócić do akcji. 

Jeff Bridges jako Koleś w filmie "Big Lebowski"
Matt Damon w filmie "Tożsamość Bourne'a"

Scenariusz napisał Tom O'Connor, a poprawki na tekst naniósł Hunter Toro. Na razie nie wiadomo, na kiedy planowane są zdjęcia ani kto typowany jest do głównej roli.

Kim jest Timo Tjahjanto?


Timo Tjahjanto to mający indonezyjskie korzenie reżyser najlepiej znany jako twórca horrorów i filmów akcji. Zadebiutował wyreżyserowanym wspólnie z Kimo Stamboelem body horrorem "Macabre"; realizował segmenty antologii "Takut: Oblicza strachu", "The ABCs of Death" czy "V/H/S/2" i "V/H/S/94" oraz takie filmy jak "Headshot", "Przychodzi po nas noc", "Błędny cień" czy "Nikt 2". 

Zobacz zwiastun "Pszczelarza 2"


Na początku przyszłego roku na ekrany trafi wyreżyserowany przez Tjahjanto "Pszczelarz 2", czyli kontynuacja hitu z Jasonem Stathamem w roli emerytowanego agenta tajnej jednostki wywiadowczej. Zobaczcie zwiastun: 


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