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Will Arnett wyśle Kristen Stewart w kosmos

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Challenger%22%3A+Will+Arnett+jako+George+Abbey+w+serialu+Prime+Video+o+legendarnej+kosmonautce-166918
Will Arnett wyśle Kristen Stewart w kosmos
źródło: Getty Images
autor: Jeff Spicer
Will Arnett dołączył do Kristen Stewart w serialu "The Challenger". Projekt powstaje dla Prime Video.

Will Arnett w serialu "The Challenger". Kogo zagra?


Kanwą scenariusza jest książka Meredith E. Bagby "The New Guys. The Historic Class of Astronauts That Broke Barriers and Changed the Face of Space Trave". Obowiązki showrunnerki pełni Maggie Cohn. Serial opowie o śledztwie w sprawie katastrofy tytułowego wahadłowca, do którego doszło w 1986 roku. Arnettowi przypadła rola George'a Abbeya – administratora NASA i pilota sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. To on, jako dyrektor ds. operacji lotniczych, przydzielił Ride (w tej roli Stewart) do załogi misji w 1983 roku, czyniąc ją pierwszą Amerykanką w przestrzeni kosmicznej. 

GettyImages-1592392712.jpg Getty Images © Mark Mulligan/Houston Chronicle
2021 rok. GeorgeAbbey (w środku) w towarzystwie byłych astronautów: Bonnie J. Dunbar i Mario Runco Jr.

Ostatnie role Willa Arnetta


Willa Arnetta mogliśmy ostatnio zobaczyć w serialach "Twisted Metal", "The Morning Show" i "Madison" oraz wyreżyserowanym przez Bradleya Coopera komediodramacie "Czy mnie słychać?". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też dramat "Behemoth!" (reż. Tony Gilroy), na planie którego spotkał się z Oscarem Isaakiem i Pedro Pascalem

Zobacz zwiastun dokumentu "Sally"


W ubiegłym roku na festiwalu Sundance zadebiutował wyreżyserowany przez Cristinę Costantini dokument "Sally". Przybliżał on okoliczności, w jakich Ride została pierwszą Amerykanką w kosmosie, oraz życie prywatne bohaterki, która przez lata ukrywała swój związek z Tam O'Shaughnessy. Przypominamy zwiastun: 


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