Newsy Filmy Wiemy, kiedy Jezus powróci. Data premiery 6. sezonu "The Chosen"
Wiemy, kiedy Jezus powróci. Data premiery 6. sezonu "The Chosen"

Wiemy, kiedy Jezus powróci. Data premiery 6. sezonu &quot;The Chosen&quot;
Zbliżająca się Wielkanoc to idealny czas na takie ogłoszenie. Twórcy serialu "The Chosen. Wybrani" przybywają do Was z radosną nowiną: znamy datę premiery szóstego sezonu.

Jak podaje Deadline, szósty sezon "The Chosen. Wybrani" trafi na Prime Video 15 listopada. Tego dnia w serwisie pojawią się pierwsze trzy odcinki. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 6 grudnia. Premiera finału zaplanowana jest na wiosnę przyszłego roku. Dokładna data nie została jeszcze ujawniona, ale biorąc pod uwagę, że sezon ma opowiadać o męce Jezusa, prawdopodobnie będą to okolice Wielkanocy. Co więcej, w Stanach odcinek ten będzie wyświetlany w kinach – podobnie jak premiera siódmego sezonu.

Dallas Jenkins na premierze piątego sezonu "The Chosen. Wybranych"

Wszyscy znają podstawowe fakty tej części historii, ale nie wszyscy wiedzą, dlaczego doszło do ukrzyżowania i jakie niezwykłe wydarzenia miały miejsce w ciągu tych 24 godzin – skomentował showrunner Dallas Jenkins. Zrozumieliśmy, że ta opowieść zasługuje na coś więcej niż sezon serialu, dlatego stworzyliśmy też specjalne wydarzenie kinowe. Pisaliśmy i kręciliśmy, mając to na uwadze.

Serial "The Chosen. Wybrani" zadebiutował w 2017 roku. W rolę Jezusa wcielił się Jonathan Roumie, któremu partnerują m.in. Elizabeth Tabish (w podwójnej roli Lilith i Marii Magdaleny), Shahar Isaac (jako Szymon Piotr), Paras Patel (jako Mateusz), Noah James (jako Andrzej) i George Harrison Xanthis (jako Jan). Przypominamy zwiastun piątego sezonu:


