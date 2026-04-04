Wiemy, kiedy Jezus powróci. Data premiery 6. sezonu "The Chosen"

Zbliżająca się Wielkanoc to idealny czas na takie ogłoszenie. Twórcy serialu "The Chosen. Wybrani" przybywają do Was z radosną nowiną: znamy datę premiery szóstego sezonu.
Kiedy premiera szóstego sezonu "The Chosen. Wybranych"?
Jak podaje Deadline, szósty sezon "The Chosen. Wybrani
" trafi na Prime Video 15 listopada. Tego dnia w serwisie pojawią się pierwsze trzy odcinki. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 6 grudnia. Premiera finału zaplanowana jest na wiosnę przyszłego roku. Dokładna data nie została jeszcze ujawniona, ale biorąc pod uwagę, że sezon ma opowiadać o męce Jezusa
, prawdopodobnie będą to okolice Wielkanocy. Co więcej, w Stanach odcinek ten będzie wyświetlany w kinach – podobnie jak premiera siódmego sezonu.
Dallas Jenkins na premierze piątego sezonu "The Chosen. Wybranych"Wszyscy znają podstawowe fakty tej części historii, ale nie wszyscy wiedzą, dlaczego doszło do ukrzyżowania i jakie niezwykłe wydarzenia miały miejsce w ciągu tych 24 godzin
– skomentował showrunner Dallas Jenkins
. Zrozumieliśmy, że ta opowieść zasługuje na coś więcej niż sezon serialu, dlatego stworzyliśmy też specjalne wydarzenie kinowe. Pisaliśmy i kręciliśmy, mając to na uwadze.
Serial "The Chosen. Wybrani
" zadebiutował w 2017 roku. W rolę Jezusa wcielił się Jonathan Roumie
, któremu partnerują m.in. Elizabeth Tabish
(w podwójnej roli Lilith i Marii Magdaleny), Shahar Isaac
(jako Szymon Piotr), Paras Patel
(jako Mateusz), Noah James
(jako Andrzej) i George Harrison Xanthis
(jako Jan).