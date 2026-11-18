W sieci zadebiutował zwiastun "The Comeback King", nowej komedii Judda Apatowa, w której Glen Powell wciela się w gwiazdora country próbującego odbudować karierę po spektakularnym upadku. Zobaczcie, jak się zapowiada.
Popularny muzyk zostaje publicznie oskarżony o zdradę przez swoją dziewczynę, gwiazdę popu graną przez Madelyn Cline
("Outer Banks
"). Problem w tym, że zarzut jest nieprawdziwy. Kłamstwo wystarcza jednak, by jego kariera zaczęła się sypać. Bohater nie zamierza się poddać i postanawia zrobić wszystko, żeby odzyskać dawną pozycję.
W walce o wielki powrót nie będzie zresztą sam. Na ekranie pojawi się prawdziwa śmietanka muzyki country. W filmie zobaczymy między innymi Mirandę Lambert
, Jelly Rolla
, Brada Paisleya
, Chrisa Stapletona
, Megan Moroney
, Shaboozeya oraz Rebe McEntire. To nie tylko efektowna lista nazwisk. Powell i Cline wykonują w filmie również oryginalne piosenki.
Za "The Comeback King
" odpowiada Judd Apatow
, dla którego będzie to pierwszy film fabularny od czasu "Bańki
" z 2022 roku. To produkcja Netfliksa o aktorach zamkniętych na planie filmowym w czasie szczytu pandemii COVID-19. Film spotkał się w większości z nieprzychylnymi recenzjami. Później Apatow skupił się przede wszystkim na pracy producenta wykonawczego. Wspierał między innymi dokumenty oraz komedie takie jak "Bros
" Billy'ego Eichnera
i "The Treasure of Foggy Mountain
" grupy Please Don’t Destroy.
Tym razem Apatow
połączył siły z Powellem
także na etapie pisania scenariusza.
Obsadę "The Comeback King
" uzupełniają Cristin Milioti
, Stavros Halkias
i Li Jin Hao. Tytuł filmu poznaliśmy oficjalnie już na początku kwietnia. Wtedy pokazano charakterystyczne zdjęcie ogromnej klamry do paska, która od razu sugerowała, że tym razem country będzie nie tylko muzyką w tle.
"The Comeback King
" trafi do kin 5 lutego. Poniżej możecie zobaczyć pełny zwiastun filmu.