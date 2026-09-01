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Gwiazda "Zniknięć" dołącza do baseballowego projektu z Tomem Hanksem i Callumem Turnerem

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Comebacker%22%3A+laureatka+Oscara+Amy+Madigan+zagra+w+baseball+z+Tomem+Hanksem+i+Callumem+Turnerem-168331
Gwiazda &quot;Zniknięć&quot; dołącza do baseballowego projektu z Tomem Hanksem i Callumem Turnerem
źródło: materialy promocyjne
"The Comebacker", nadchodzący projekt o miotaczu ekipy New York Mets, nabiera coraz poważniejszych kształtów. Po angażu Toma Hanksa oraz Calluma Turnera, producenci zabezpieczyli właśnie udział laureatki Oscara Amy Madigan w tej sportowej historii. Kogo zagra aktorka?

Amy Madigan zagra w filmie o baseballu



Jak wiemy już, Tom Hanks ("Here. Poza czasem") wystąpi w roli trenera miotaczy, natomiast Callum Turner ("Tylko jedna noc") zostanie ćwiczonym przez niego młodym głównym bohaterem opowieści. Ogłoszona dziś Amy Madigan wcieli się z kolei we właścicielkę drużyny New York Mets. Jak informuje portal The Playlist, w projekt zamieszana jest także Patricia Clarkson, nagrodzona Złotym Globem aktorka znana z występu w "Ostrych przedmiotach". W filmie zagra żonę bohatera Toma Hanksa.

GettyImages-1173016352.jpg Getty Images © Amy Sussman/SHJ2019
Tom Hanks wraz z reżyserką filmu Marielle Heller


Film będzie ekranizacją opowiadania "The Comebacker", którego autorem jest finalista nagrody Pulitzera Dave Eggers. Hanks wystąpił już dwukrotnie w filmach opartych na prozie pisarza – były to "Hologram dla króla" i "The Circle. Krąg". 

Reżyserką produkcji została Marielle Heller, która odpowiada też za adaptację opowiadania na język scenariusza filmowego. Możecie kojarzyć ją z takich produkcji jak "Czy mi kiedyś wybaczysz" albo "Nocna suka" z Amy Adams w roli głównej. W przeszłości Heller pracowała już z Hanksem przy okazji filmu "Cóż za piękny dzień".

"The Comebacker" to opowiadanie z tomu "The Forgetters". Jego bohaterem jest przebrzmiały dziennikarz sportowy imieniem Joel, którego pasja do zawodu odżywa, gdy na horyzoncie pojawia się nowy utalentowany baseballista. Tytuł odnosi się do urazu, którego doznaje zawodnik, kiedy zostaje trafiony w głowę piłką: po wypadku zaczyna się dziwnie zachowywać, między innymi wygłaszając poetyckie przemowy, które sprawiają, że artykuły dziennikarza rezonują z czytelnikami. 

"Zniknięcia" – zwiastun filmu


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