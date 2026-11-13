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"The Confessions": powstaje szalony film o zakonnicach z Hunter Schaffer

Variety / autor: /
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&quot;The Confessions&quot;: powstaje szalony film o zakonnicach z Hunter Schaffer
źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
Pomiędzy kolejnymi kontrowersyjnymi projektami reżyserskimi, Ari Aster angażuje się w działalność producencką. Po tym, gdy właśnie w tej roli wspomagał "Bugonię", "Primetime" czy "Dramę", nadszedł czas na kolejny interesujący projekt. Jak donoszą dziennikarze Variety, Aster zajmie się produkcją "The Confessions" – szalonego filmu o zakonnicach z niespodziewanie gwiazdorską obsadą. 

"The Confessions" – co wiemy o filmie?



Poza Asterem produkcją zajmie się także jego współpracownik Lars Knudsen z ramienia firmy Square Peg. Ich wspólny projekt zgromadził wokół siebie same interesujące nazwiska. Jeśli chodzi o te, które pojawią się przed kamerą, w filmie wystąpią: Alexander Skarsgård ("Wiking"), Hunter Schafer (serial "Euforia"), a także znana ze "Stranger Things" Maya Hawke czy Harry Melling, którego ostatnio mogliśmy oglądać w "Pillionie". 

GettyImages-2301245055.jpg Getty Images © Brianna Bryson


Czwórka utalentowanych aktorów będzie pracować pod opieką reżyserskiego tercetu. Za kształt "The Confessions" odpowiedzą bowiem przede wszystkim kanadyjski autor Guy Maddin w towarzystwie braci Evana i Galena Johnsona. Cała trójka współpracowała już wcześniej przed dwoma laty, tworząc "Pogłoski" – satyrę na uprzywilejowanych członków politycznych elit. Wówczas do projektu udało im się zaprosić Cate Blanchett, Alicię Vikander czy Charlesa Dance'a

Variety opisuje "The Confessions" jako przestrogę opowiedzianą w formie psychodramy z elementami czarnej komedii. Produkcja opowie historię grupy potępionych zakonnic. Kobiety stają się nieoczekiwanie świadkiniami trójkątnego romansu, w który zaangażowany jest zaginiony kapitan statku oraz jego żona-poetka. W tej chwili nie wiadomo, które role obejmą ogłoszeni wcześniej aktorzy.

"Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie" – tak powiada Biblia (Księga Izajasza 43,19). Ale nasz film – który jest w połowie religijno-morską psychomachią przy akompaniamencie kociej muzyki, a w połowie tripową paradą hańby w słonej wodzie – ma po swojej stronie, w samym swoim wnętrzu, Alexa, Hunter, Harry’ego i Mayę, więc jesteśmy przynajmniej kilka kroków przed Biblią. Oto! – oznajmił reżyser Guy Maddin w swoim oświadczeniu. Na podstawie tego opisu o projekcie można pewnie powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że nie zapowiada się on interesująco.

"Pogłoski" – zwiastun filmu



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