"The Confessions": powstaje szalony film o zakonnicach z Hunter Schaffer

Pomiędzy kolejnymi kontrowersyjnymi projektami reżyserskimi, Ari Aster angażuje się w działalność producencką. Po tym, gdy właśnie w tej roli wspomagał "Bugonię", "Primetime" czy "Dramę", nadszedł czas na kolejny interesujący projekt. Jak donoszą dziennikarze Variety, Aster zajmie się produkcją "The Confessions" – szalonego filmu o zakonnicach z niespodziewanie gwiazdorską obsadą.
"The Confessions" – co wiemy o filmie?
Poza Asterem
produkcją zajmie się także jego współpracownik Lars Knudsen
z ramienia firmy Square Peg. Ich wspólny projekt zgromadził wokół siebie same interesujące nazwiska. Jeśli chodzi o te, które pojawią się przed kamerą, w filmie wystąpią: Alexander Skarsgård
("Wiking
"), Hunter Schafer
(serial "Euforia
"), a także znana ze "Stranger Things
" Maya Hawke
czy Harry Melling
, którego ostatnio mogliśmy oglądać w "Pillionie
".
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Czwórka utalentowanych aktorów będzie pracować pod opieką reżyserskiego tercetu. Za kształt "The Confessions"
odpowiedzą bowiem przede wszystkim kanadyjski autor Guy Maddin
w towarzystwie braci Evana
i Galena Johnsona
. Cała trójka współpracowała już wcześniej przed dwoma laty, tworząc "Pogłoski
" – satyrę na uprzywilejowanych członków politycznych elit. Wówczas do projektu udało im się zaprosić Cate Blanchett
, Alicię Vikander
czy Charlesa Dance'a
.
Variety opisuje "The Confessions"
jako przestrogę opowiedzianą w formie psychodramy z elementami czarnej komedii
. Produkcja opowie historię grupy potępionych zakonnic. Kobiety stają się nieoczekiwanie świadkiniami trójkątnego romansu, w który zaangażowany jest zaginiony kapitan statku oraz jego żona-poetka. W tej chwili nie wiadomo, które role obejmą ogłoszeni wcześniej aktorzy. "Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie" – tak powiada Biblia (Księga Izajasza 43,19). Ale nasz film – który jest w połowie religijno-morską psychomachią przy akompaniamencie kociej muzyki, a w połowie tripową paradą hańby w słonej wodzie – ma po swojej stronie, w samym swoim wnętrzu, Alexa, Hunter, Harry’ego i Mayę, więc jesteśmy przynajmniej kilka kroków przed Biblią. Oto!
– oznajmił reżyser Guy Maddin
w swoim oświadczeniu. Na podstawie tego opisu o projekcie można pewnie powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że nie zapowiada się on interesująco.
"Pogłoski" – zwiastun filmu